Πολιτική

Διπλωματικές πηγές για τον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας – Κατεχομένων και τη NAVTEX: «Παράνομες έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα»

«Οι ενέργειες αυτές επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης» λέει η Αθήνα
Το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis
Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis (Φωτογραφία αρχείου: TOLGA BOZOGLU / EPA / ΑΠΕ – ΜΠΕ)
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Σκληρή απάντηση στην Τουρκία για τη νέα NAVTEX που αφορά έρευνες για τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στα Κατεχόμενα δίνουν διπλωματικές πηγές, κάνοντας λόγο για «παράνομες έρευνες» σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας και για ακόμη μία «προκλητική μονομερή ενέργεια».

Η Τουρκία, με τη NAVTEX 0953/26, επαναφέρει το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες που συνδέονται με τον σχεδιασμό αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στα Κατεχόμενα, με τις ίδιες διπλωματικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια χωρίς τη συναίνεση της Κύπρου «στερείται νομικής βάσης».

«Με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και προσθέτουν σε υψηλούς τόνους: «Η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια».

«Στερούνται νομικής βάσης»

Οι διπλωματικές πηγές επικαλούνται το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή ενεργειακών υποδομών στην περιοχή δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς χωρίς τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημειώνουν.

Παράλληλα, εντάσσουν τη νέα τουρκική κίνηση στην προσπάθεια της Άγκυρας να παγιώσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

«Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου», τονίζουν.

«Επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη χρονική συγκυρία κατά την οποία εκδίδεται η νέα τουρκική NAVTEX, με τις διπλωματικές πηγές να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας», επισημαίνουν.

Το Oruc Reis και ο αγωγός προς τα Κατεχόμενα

Η NAVTEX 0953/26 αφορά έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του τουρκικού σχεδιασμού για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

Η οδηγία εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και προβλέπει εργασίες από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Το Oruc Reis θα συνοδεύεται από τα Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

Η δεσμευμένη θαλάσσια περιοχή ακολουθεί τον άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού Anamur – Teknecik, ο οποίος προορίζεται να συνδέσει το Ανεμούριο με την περιοχή του Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα Κατεχόμενα, με βασικό στόχο την τροφοδοσία υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που η Άγκυρα εκδίδει NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή. Προηγούμενη οδηγία, η NAVTEX 0731/26, αφορούσε περιορισμένη περιοχή νοτίως του Ανεμουρίου, ενώ η νέα 0953/26 επεκτείνει την περιοχή των εργασιών δυτικότερα και νοτιότερα, έως κοντά στις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.

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