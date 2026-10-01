Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Να μας πει ο Φλωρίδης ποιος είναι τώρα «για τα μπάζα» – Είναι ψέματα ότι δε θα συνεργαστούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

«Είναι ψέματα η απόφασή τους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Διότι ήδη συνεργάζονται» τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Λίγες ώρες μετά την «μετωπική» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Νίκο Ανδρουλάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επανήλθε με νέες δηλώσεις σε τηλεοπτική συνέντευξή της…

Στη Βουλή, νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε με αιχμηρό τρόπο την αντιπολιτευτική στάση του ΠΑΣΟΚ, εγκαλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη τόσο για την υπόθεση των Τεμπών όσο και για τη στάση του κόμματός του σε κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

Το βράδυ της Πέμπτης (1/10/26) μιλώντας στο Mega News, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα βλέπω τον Ανδρουλάκη να συμπράττει με τη ΝΔ για να άρει τη δική μου ασυλία».

«Από πλευράς ΠΑΣΟΚ έχουμε μυστικές συμφωνίες τις οποίες πηγαίνω σαν τον Κλουζό και τις ανακαλύπτω και τους ξεμπροστιάζω. Συμφώνησαν μυστικά να τοποθετήσουν επικεφαλής στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ μας κορόιδευαν ότι δεν έχουν κάνει καμία συζήτηση. Συνομολόγησε και ο Ανδρουλάκης ότι αντάλλασαν μηνύματα με τον Χατζηδάκη. Τι σημαίνει αυτό;

Είναι ψέματα η απόφασή τους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Διότι ήδη συνεργάζονται. Και σε αυτόν τον τομέα και μετά, προέκυψε η καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και των στελεχών της ΝΔ και προχθές, δικογραφία κατά Θεοδωρικάκου και Πλεύρη, στην οποία το ΠΑΣΟΚ τι έκανε; Απείχε από την ψηφοφορία άρσης ασυλίας. Απείχαν και από την άρση της ασυλία τους Αβραμόπουλου. Γιατί απείχαν από την ψηφοφορία για το Κατάρ Γκέιτ;» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα;»

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε και στον Γιώργο Φλωρίδη και την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει ο Φλωρίδης να μας πει, ποιος είναι τώρα για τα μπάζα».

Χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Ήταν σε αποθήκη άχρηστων υλικών και τον έκανε ο Μητσοτάκης υπουργό Δικαιοσύνης.

Τώρα που παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός, Χαρακόπουλος ο αδερφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και Παπαγεωργίου που ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτικής προστασίας… Η παραπομπή τους σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη.

Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να γλιτώσει ούτε την προανακριτική, ούτε την παραπομπή στη Δικαιοσύνη» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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