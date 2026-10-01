Ο Τσίπρας ξανά στο Άγιο Όρος μετά από 12 χρόνια – Τότε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, τώρα ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθωνική Πολιτεία, αυτή τη φορά με τη νέα πολιτική ιδιότητά του, ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ). Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (01.10.2026) και επισκέφθηκε τη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος πραγματοποιείται σε μια εντελώς διαφορετική φάση της πολιτικής του διαδρομής, καθώς το 2014 είχε περάσει τις πύλες της Αθωνικής Πολιτείας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ σήμερα βρίσκεται εκεί ως επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

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Η πρώτη επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2014. Τότε ο Αλέξης Τσίπρας είχε γίνει δεκτός από μέλη της Ιεράς Επιστασίας και αντιπροσώπους των 20 Ιερών Μονών.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στην Αθωνική Πολιτεία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένας από τους σταθμούς της επίσκεψής του είναι η Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Η παρουσία του στο Άγιο Όρος έρχεται λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), την ιδρυτική διακήρυξη της οποίας κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τον περασμένο Μάιο.

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Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να συνεχιστεί το Σάββατο (03.10.2026) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πρόκειται, εκτός απροόπτου, να επισκεφθεί το Επταπύργιο, ενώ η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο αναφέρεται και σε σημερινά δημοσιεύματα.