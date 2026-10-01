Πολιτική

«Κλείδωσε» η επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο: Στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου με άμυνα και ενέργεια στην κορυφή της ατζέντας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Ελλάδα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ
Μάρκο Ρούμπιο
Yuki Iwamura/Pool via REUTERS
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Με γεμάτη ατζέντα φτάνει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών να επικεντρώνεται στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος των δύο χωρών, με τις βασικές συνομιλίες να πραγματοποιούνται στις 7 Οκτωβρίου.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, με την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια να βρίσκονται ψηλά στην επίσημη ατζέντα. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς.

Στο τραπέζι θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Στις επαφές του στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ έχει αναφερθεί ότι αναμένεται συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Άμυνα και ενέργεια στο τραπέζι

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην ευρύτερη ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου περιλαμβάνονται παραδοσιακά θέματα ασφάλειας, ενέργειας, εμπορίου και επενδύσεων.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και σε άλλα διεθνή μέτωπα, γεγονός που αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις συζητήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια.

Περιοδεία σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους τρεις σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του Μάρκο Ρούμπιο από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Πριν και μετά τις επαφές του στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Ισλανδία θα συζητήσει οικονομική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ενώ στην Πορτογαλία οι επαφές θα επικεντρωθούν στην αμυντική, οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

«Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026.

Στο Ρέικιαβικ, ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Η.Π.Α.–Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στη Λισαβόνα, όπου θα συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους για την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας».

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