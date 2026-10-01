Η ανάρτηση Τσίπρα από το Άγιο Όρος και το «καρφί» του Πολάκη για τον συνοδό του: «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι»

Μια αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη συνόδευσε την επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να στρέφει τα βέλη του στην επιλογή του προσώπου που συνοδεύει τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), βρίσκεται στο Άγιο Όρος για διήμερη επίσκεψη, με τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει με νόημα ότι «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας» αλλά και «ποιος σε συνοδεύει», επαναφέροντας εμμέσως στο προσκήνιο την παλαιότερη σφοδρή αντιπαράθεσή του με την Αθηνά Λινού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει στο Άγιο Όρος ο Δημήτριος Λινός, σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, ο οποίος χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη παρουσία του εκεί. Τον Αύγουστο του 2014 είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ αυτή τη φορά βρίσκεται εκεί ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Αλέξης Τσίπρας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην επίσκεψή του με ανάρτησή του στο Facebook, επιλέγοντας να σταθεί στην ιστορική, πολιτιστική και πνευματική διάσταση του Αγίου Όρους.

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«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία ως ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που διατηρούνται επί αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το «καρφί» Πολάκη: «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι»

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης επέλεξε να σχολιάσει δημόσια όχι τόσο τον προορισμό του Αλέξη Τσίπρα όσο το πρόσωπο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον συνοδεύει.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει».

Χωρίς να κατονομάσει τον Δημήτριο Λινό, ο Παύλος Πολάκης επικαλέστηκε στη συνέχεια τη γνωστή φράση «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι», για να κλείσει την ανάρτησή του σε ακόμη υψηλότερους τόνους με τις λέξεις «ντροπή», «αίσχος» και «κρίμα».