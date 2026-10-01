ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν για ακόμη έναν μήνα οι Patriot στη Σαουδική Αραβία – «Πράσινο φως» σε 8 εξοπλιστικά προγράμματα

Παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), κατά τη συνεδρίασή του το απόγευμα της Πέμπτης (01.10.2026) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΥΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας των Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενώ κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και ευρύτερα θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στα τρία μέτωπα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Οκτωβρίου 2026.

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Στο τραπέζι και η διάθεση εθνικών δυνάμεων

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόφαση για την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, η παραμονή της οποίας παρατείνεται για έναν μήνα, προτού το θέμα τεθεί εκ νέου υπό αξιολόγηση.

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» σε οκτώ εξοπλιστικά προγράμματα

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο προγράμματα για τον «Σύγχρονο Μαχητή», η υποστήριξη των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J Spartan, η υποστήριξη και αναβάθμιση των HERON-1, καθώς και εργασίες στα υποβρύχια Type 214 και Type 209.

Αναλυτικά, εγκρίθηκαν:

«Σύγχρονος Μαχητής» – Υλικά και εξαρτύσεις ατομικής προστασίας.

«Σύγχρονος Μαχητής» – Νέος επικοινωνιακός εξοπλισμός.

Ευρυζωνικός εξοπλισμός και συστήματα επικοινωνιών.

C-130 – Follow On Support (FOS) για τα μεταγωγικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

HERON-1 – Υποστήριξη και αναβάθμιση του μη επανδρωμένου συστήματος.

C-27J Spartan – Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση των οκτώ μεταγωγικών αεροσκαφών.

Υποβρύχια Type 214 – Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Υποβρύχιο Type 209 «ΩΚΕΑΝΟΣ» – Εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Οι εγκρίσεις καλύπτουν διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην Πολεμική Αεροπορία το βάρος πέφτει στη διαθεσιμότητα και την τεχνική υποστήριξη των C-130 και C-27J Spartan, καθώς και στα HERON-1.

Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα υποβρύχια Type 214, καθώς και συντήρησης και επισκευής στο Type 209 «ΩΚΕΑΝΟΣ», ενώ για τον Στρατό Ξηράς οι εγκρίσεις περιλαμβάνουν τα δύο σκέλη του προγράμματος «Σύγχρονος Μαχητής», με νέο ατομικό και επικοινωνιακό εξοπλισμό.