Συζήτηση για αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών από 75 στα 150 ευρώ – Τι απαντά ο Κακλαμάνης

Θέμα αύξησης της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών Επιτροπών φαίνεται πως έχει μπει, έστω και ατύπως, στο τραπέζι των συζητήσεων στη Βουλή. Σήμερα, κάθε συμμετοχή αποζημιώνεται με 75 ευρώ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ όσων συζητούνται βρίσκεται ακόμη και η επαναφορά του ποσού στα 150 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή πριν από τις περικοπές της περιόδου των Μνημονίων.

Από την πλευρά του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, πάντως, ξεκαθαρίζεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση, καμία επίσημη πρόταση και καμία συμφωνία. Πηγές από το περιβάλλον του προέδρου της Βουλής διευκρινίζουν ότι το ζήτημα τέθηκε σε ένα άτυπο «πηγαδάκι» στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων και όχι κατά την επίσημη συνεδρίασή της.

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Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια την Πέμπτη (01.10.2026) από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, σχολιάζοντας από το βήμα της Ολομέλειας την απουσία βουλευτών, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της Βουλής είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να αυξηθούν οι σχετικές αποζημιώσεις.

«Σήμερα, όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος της Βουλής ανήγγειλε αυξήσεις αποζημιώσεων για τους βουλευτές για τις Επιτροπές, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των μελών δεν πατάει, αλλά ανοίγουν τη σύνδεση μέσω Webex για να πάρουν 75 ευρώ οι βουλευτές τους», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία;»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, συνδέοντας τη συζήτηση για τις αποζημιώσεις με την παρουσία των βουλευτών στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

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«Τι παράδειγμα είναι αυτό στην κοινωνία; Η ρεμούλα, η παγαποντιά, το να αυξάνουμε τις αποδοχές του εαυτού μας, να αυξηθεί το επίδομα ενοικίου βουλευτών και άπαντες να είναι απόντες», είπε.

Στις αναφορές της απάντησε αμέσως από την έδρα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρις Κουκουλόπουλος, διαψεύδοντας ότι έχει ανακοινωθεί ή προαναγγελθεί οποιαδήποτε αύξηση.

«Ο πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση, ούτε την προανήγγειλε», τόνισε.

Πάρις Κουκουλόπουλος: «Να μην υπάρχει η εικόνα ότι κάτι αποφασίστηκε»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις, παρουσία εκπροσώπων κομμάτων.

«Στο τέλος της συνεδρίασης, ευτυχώς ήταν εκεί και ο κ. Καζαμίας, ο κ. Παφίλης και ο κ. Αμανατίδης και είχαμε έναν ενδιαφέροντα διάλογο για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των βουλευτών», ανέφερε.

Έσπευσε, πάντως, να διαχωρίσει πλήρως αυτή την ανταλλαγή από οποιαδήποτε επίσημη πρόταση ή απόφαση.

«Να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Ο πρόεδρος είπε ότι θέλει τη γνώμη των κομμάτων. Να είναι σαφές. Να μην υπάρχει η εικόνα ότι κάτι αποφασίστηκε. Απλά είχαμε πέντε λεπτά διάλογο μετά το τέλος της Διάσκεψης των Προέδρων», υπογράμμισε.

Νικήτας Κακλαμάνης: «Συζητήστε το με τα κόμματά σας και πείτε μου»

Στην ίδια γραμμή κινούνται και πηγές από την πλευρά του Νικήτα Κακλαμάνη, οι οποίες επιμένουν ότι η συζήτηση δεν είχε θεσμικό ή επίσημο χαρακτήρα.

Όπως αναφέρουν, επρόκειτο για ένα «πηγαδάκι» που σχηματίστηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης των Προέδρων, χωρίς να κατατεθεί πρόταση, να υπάρξει συμφωνία ή να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος της Βουλής είπε στους παριστάμενους εκπροσώπους των κομμάτων: «Συζητήστε το με τα κόμματά σας και πείτε μου».

Το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ότι μόνο εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων θα μπορούσε το θέμα να ανοίξει επισήμως – και αυτό όχι άμεσα.

«Εφόσον έχω τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, τότε θα το συζητήσουμε από το νέο έτος και μετά», φέρεται να ξεκαθάρισε.

Συνεπώς, από την πλευρά της προεδρίας της Βουλής απορρίπτεται η εικόνα ότι έχει δρομολογηθεί αύξηση των αποζημιώσεων: το ζήτημα βρίσκεται, στην παρούσα φάση, στο επίπεδο μιας άτυπης διερευνητικής συζήτησης.

Από τα 75 στα 150 ευρώ;

Παρά τις διευκρινίσεις, η συζήτηση για τις αποζημιώσεις έχει πλέον ανοίξει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των σεναρίων που διακινούνται βρίσκεται ο διπλασιασμός του ποσού από τα σημερινά 75 στα 150 ευρώ για κάθε συμμετοχή σε συνεδρίαση Επιτροπής.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επανέφερε ουσιαστικά την αποζημίωση στα επίπεδα πριν από τις περικοπές της περιόδου των Μνημονίων.

Στο παρασκήνιο, το ζήτημα συνδέεται και με τη διά ζώσης παρουσία των βουλευτών στις Επιτροπές, καθώς έχει τεθεί προβληματισμός για τη συμμετοχή μέσω Webex και την εικόνα συνεδριάσεων με περιορισμένη φυσική παρουσία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν αμφισβητείται ότι η σχετική συζήτηση έχει γίνει, ωστόσο κόμματα σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι αντιμετωπίζουν αρνητικά οποιαδήποτε αύξηση των συγκεκριμένων αποζημιώσεων.