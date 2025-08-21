Συμβαίνει τώρα:
Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας», σημειώνει στο συλλυπητήριό μήνυμά του ο Αντώνης Σαμαράς
Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025) από ανακοπή.

«Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων», σημειώνει στο συλλυπητήριό μήνυμά του μέσω του Facebook ο Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.

Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική. Tην τελευταία του πνοή την άφησε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταφέρθηκε.

Ανδρουλάκης από τα καμένα της Πάτρας: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
«Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική Κυβέρνηση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»
«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον πρώην υφυπουργό που πέθανε από ανακοπή - «Ο άνθρωπος που πάλευε για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας»
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου
