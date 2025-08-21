Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του»

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025) από ανακοπή.

«Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων», σημειώνει στο συλλυπητήριό μήνυμά του μέσω του Facebook ο Αντώνης Σαμαράς για τον χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.

Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Χαλκιδική. Tην τελευταία του πνοή την άφησε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταφέρθηκε.