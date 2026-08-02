Νίκος Ανδρουλάκης για την τραγωδία με τη συντριβή των ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα στην Ψάθα, από τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων που στοίχισε τη ζωή στα 2 μέλη του πληρώματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δύσκολες ημέρες που βιώνει η χώρα εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών, σημειώνοντας πως η νέα τραγωδία με το ελικόπτερο στην Ψάθα έρχεται να προστεθεί στις απώλειες των τελευταίων ημερών και να βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.

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Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες.

Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους.»

Η τραγωδία στην Ψάθα σημειώθηκε όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής του, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος του άλλου ελικόπτερου, τραυματίστηκαν. Μετά το συμβάν, τα ελικόπτερα τύπου Bell καθηλώθηκαν προληπτικά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.