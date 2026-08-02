Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Η Νέα Δημοκρατία και η χώρα είναι φτωχότερες»

Παύλος Μαρινάκης
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Ένα δημόσιο «αντίο» θέλησε να πει στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Παύλος Μαρινάκης.

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σήμερα (02.08.2026) ανήμερα των γενεθλίων του και σύσσωμος ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας σπεύδει να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ανάμεσά τους και ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook το απόγευμα της Κυριακής.

«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.

Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη», έγραψε.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ήταν ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

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