Αντώνης Σαουλίδης: Το παρασκήνιο της μη διαγραφής του από το ΠΑΣΟΚ – Ποιος είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης

Τέλος στο… σίριαλ με την εμφάνιση του Αντώνη Σαουλίδη στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μεθαύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, επιχειρούν να βάλουν στο ΠΑΣΟΚ, μη κρύβοντας πάντως την ενόχλησή τους για κάτι αχρείαστο και πλήρως αποπροσανατολιστικό από τα μείζονα θέματα, αυτή την ώρα.

Στην πραγματικότητα, ήταν ο ίδιος ο άλλοτε υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε εκ νέου τη συζήτηση, όταν ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαγραφής του από το ΠΑΣΟΚ, απάντησε (Παραπολιτικά FM) μεταξύ άλλων ότι «δεν θεωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει και από μία πολιτική στέγη, από τη στέγη δηλαδή του προοδευτικού χώρου, της Κεντροαριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας». Πρόσθεσε, πάντως, ότι «στο κάτω-κάτω ένα βιβλίο πάμε να παρουσιάσουμε, εδώ στην παράταξή μας έχουμε πάρει βουλευτές οι οποίοι εκλέχτηκαν με τον κ. Τσίπρα και υπερασπίστηκαν αυτά τα οποία έκανε ο κ.Τσίπρας…».

«Προφανώς αναφέρεται στους δύο βουλευτές Θεσσαλονίκης», έλεγαν με κάποια ειρωνεία λίγο αργότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, αναφερόμενοι, όπως και ο κ.Σαουλίδης στους δύο βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα έχουν ενταχθεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά (εξελέγη βουλευτής Κιλκίς, αλλά ακούγεται ότι θα διεκδικήσει έδρα στη Θεσσαλονίκη με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές) και Ράνια Θρασκιά, υπονοώντας ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα του κ.Σαουλίδη είναι ότι δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη δική του εκλογή (σ.σ. που πάντως ούτε στο παρελθόν κατέστη εφικτή) και για αυτό αντιδρά.

Στο ερώτημα πάντως αν ο κ.Σαουλίδης θα διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ -πράγμα που πολλοί ζητούν στο εσωτερικό, προκειμένου να μην ακολουθήσει «ντόμινο» διαφοροποιήσεων- οι «παροικούντες» την Χαριλάου Τρικούπη, εξηγούν ότι θεωρούν πως έχει ο ίδιος θέσει εαυτόν εκτός κόμματος με την συμπεριφορά του. Κάνουν λόγο για «ανεπίστρεπτη πορεία», θυμίζουν ότι με απόφαση του προέδρου του κόμματος δεν συμπεριελήφθη σε καμία από τις πολυπληθείς Γραμματείες της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου και εν κατακλείδι δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται μαζί του.

Άλλοι πάλι, παραπέμπουν στον δήμαρχο Αθηναίων, στο πλευρό του οποίου τάχθηκε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, με τον Χάρη Δούκα όμως να έχει ήδη πάρει αποστάσεις από την κίνηση Σαουλίδη, για την οποία το περιβάλλον του διαβεβαιώνει ότι αιφνιδιάστηκε. Πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος, περιγράφουν τον Αντώνη Σαουλίδη ως έναν νέο άνθρωπο, φιλόδοξο, αλλά χωρίς μεγάλη πολιτική εμπειρία, που βρέθηκε πολύ κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αποτέλεσμα όταν εκείνος εξελέγη στην ηγεσία, να ζητήσει ως και να γίνει Γραμματέας του κόμματος.

Όταν αυτό δεν έγινε, αλλά και δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής (σ.σ. έχασε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, από τον Χάρη Καστανίδη) άλλαξε «στρατόπεδο» εντός του κόμματος, και πιθανότατα τώρα να άλλαξε… γενικώς, πάντα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τις περισσότερες δυνατές πιθανότητες εκλογής στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, μιλούν για έναν άνθρωπο εκτός κομματικών οργάνων, που είναι προφανώς ελεύθερος να πράξει όπως επιθυμεί. Άλλωστε «η προσωπικότητα του Αντώνη Σαουλίδη δείχνει που έχει περιπέσει η σύνθεση του πάνελ του κ.Τσίπρα», όπως λένε με νόημα…

Αν πάντως, παρακολουθήσει κανείς τις κατά καιρούς δηλώσεις του άλλοτε υποψηφίου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η πορεία του φαίνεται προδιαγεγραμμένη. Έχοντας κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι από τότε που επιτίθετο δημόσια μέσω social media, στον Αλέξη Τσίπρα, ερωτηθείς προ μηνών για το ενδεχόμενο να κατευθυνθεί στο επικείμενο κόμμα Τσίπρα, είχε αποκριθεί ότι δε θα του… έπεφτε και το προσκλητήριο από τα χέρια αν του απηύθυνε πρόσκληση ο πρώην πρωθυπουργός. Τον είχε μάλιστα συγκρίνει με το CNN, ρωτώντας τον δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά, τι θα έκανε εκείνος αν τον καλούσε το CNN…