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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την αποχαιρετούμε με σεβασμό

«H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου / ΑΠΕ-ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου
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Τους αγώνες που έδωσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου για τα δικαιώματα των γυναικών τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωσή του, για τον θάνατο της δεύτερης συζύγου του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρας του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (18.9.26) σε ηλικία 103 ετών.

«H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος», αναφέρει στη δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα», επισημαίνει.

«Την αποχαιρετούμε με σεβασμό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια», καταλήγει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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