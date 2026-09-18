ΠΑΣΟΚ: Ο Πλεύρης να απαντήσει γιατί είπε ψέματα για τη γνωριμία του με τους γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα ερωτήματα προς τον Θάνο Πλεύρη θέτει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη γνωριμία του με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την υπόθεση «πολύ σοβαρή» και υποστηρίζει ότι η σχέση του υπουργού με τους δύο κατηγορούμενους πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Θάνος Πλεύρης γνώριζε τους δύο γιατρούς ήδη από το 2012, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, ήταν μαζί ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα, το κόμμα επικαλείται σχετικά έγγραφα και υποστηρίζει ότι ο υπουργός και οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που είχαν ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του καταστατικού του σωματείου.

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Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι γνώρισε έναν από τους κατηγορούμενους γιατρούς όταν, μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, είχε απευθυνθεί σε εκείνον για συμβουλές. Ο υπουργός είχε δηλώσει επίσης ότι διατήρησε επαφή μαζί του και ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του για να μάθει τι είχε συμβεί.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τώρα τον υπουργό να δώσει εξηγήσεις για τη χρονική περίοδο κατά την οποία ξεκίνησε η γνωριμία τους, κατηγορώντας τον ότι δεν παρουσίασε την πραγματική εικόνα στις προηγούμενες δηλώσεις του. Παράλληλα, ζητά να διευκρινίσει εάν γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με τις ιατρικές πρακτικές για τις οποίες ελέγχονται οι δύο κατηγορούμενοι, σημειώνοντας ότι «η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.

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Έκτοτε – όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις».

Η αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο»

Η αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο»

Η αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο»

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης είχε πει για τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε, μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω ότι δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία απολύτως, τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές».