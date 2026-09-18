Άννα Παπαδοπούλου για τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη: «Κίνδυνος νομιμοποίησης του νεοναζισμού»

Να τοποθετηθεί άμεσα απέναντι στις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου.

Με δήλωσή της, η κ. Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι η Σοφία Βούλτεψη επιχείρησε να ταυτίσει τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα με τον καταδικασμένο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.

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Η ίδια χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύγκριση της βουλευτή της ΝΔ «επικίνδυνη απόπειρα πολιτικής κανονικοποίησης του νεοναζισμού», υποστηρίζοντας ότι συμβάλλει στο «ξέπλυμα» της Χρυσής Αυγής και παρουσιάζει τους καταδικασμένους νεοναζί ως φορείς μιας ακόμη πολιτικής άποψης στο πλαίσιο της δημοκρατικής αντιπαράθεσης.

Η κ. Παπαδοπούλου ζητεί από τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν συμφωνεί με τη βουλευτή του. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως επισημαίνει, οφείλει να την αποδοκιμάσει «δημόσια και καθαρά».

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη θα τον καταστήσει πολιτικά συνυπεύθυνο τόσο για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση όσο και για την κανονικοποίηση του φασισμού.

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Η δήλωση εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Η κ. Παπαδοπούλου τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή απέναντι σε απόπειρες αποδυνάμωσης της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στη Δημοκρατία και τον νεοναζισμό για λόγους κομματικής σκοπιμότητας.

«Η γραμμή αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη και είμαστε ανυποχώρητοι. Όποιος επιχειρεί να τη θολώσει, θα μας βρίσκει απέναντί του», καταλήγει.