Συνάντηση Μητσοτάκη με τον βασιλιά του Μπαχρέιν: Στο επίκεντρο επενδύσεις και οικονομική συνεργασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 18.09.2026 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, με τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν συζήτησαν ειδικότερα την προοπτική υπογραφής μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στόχος είναι να δοθεί νέα ώθηση στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στο τραπέζι βρέθηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για διεθνή ζητήματα. Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στον ΟΗΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας έως το τέλος του 2026.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI