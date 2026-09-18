Πλεύρης: Το ΠΑΣΟΚ κάνει σπέκουλα – «Πήρα ιατρικές συμβουλές, δεν υπήρχε συνεργασία»

Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε στην κριτική που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ για τη σχέση του με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στο MEGA News 104.6 και στους Δήμο Βερύκιο και Γιώργο Αλφιέρη, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ τους και εξήγησε πως γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό, πριν γίνει ασθενής του το 2016.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί συμμετείχαν το 2012 στην ίδρυση του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Ο υπουργός δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.

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«Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία», είπε.

Ο υπουργός απέρριψε παράλληλα την αιχμή ότι προσπάθησε να κρύψει τη γνωριμία του με τον γιατρό, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για αυτήν.

«Βγήκα χωρίς να υπάρχει κάτι σε βάρος μου να πω ότι τον ξέρω. Προφανώς, για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο σημαίνει ότι τον γνωρίζεις».

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Όπως εξήγησε, γνώριζε τον συγκεκριμένο άνθρωπο κοινωνικά, ωστόσο η σχέση γιατρού και ασθενούς, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε το 2016, όταν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

«Τον ήξερα κοινωνικά τον άνθρωπο, αλλά ως γιατρό τον γνώρισα με την περιπέτεια υγείας μου το 2016».

«Το βασικό σημείο της σχέσης μας είναι ότι έχει υπάρξει γιατρός μου».

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στις συμβουλές που είχε λάβει εκείνη την περίοδο, υποστηρίζοντας ότι τις είχε επιβεβαιώσει και με τη γιατρό που τον παρακολουθούσε.

«Εμένα, ό,τι συμβουλή μου έδωσε ήταν σωστή συμβουλή. Την επιβεβαίωσα με τη γιατρό μου. Μου έδωσε σκευάσματα από γνωστές εταιρείες».

«Δεν μου πρότεινε πλασμαφαίρεση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλασμαφαίρεση, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι ο γιατρός δεν του είχε προτείνει ποτέ κάτι αντίστοιχο.

«Δεν μου πρότεινε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και ούτε και θα έκανα», επεσήμανε.

Όπως είπε, δεν γνώριζε επίσης ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο πραγματοποιούνταν τέτοιες θεραπείες.

«Δεν γνωρίζω να γίνονταν τέτοιες θεραπείες ούτε ποτέ μου πρότεινε τέτοιες θεραπείες».

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον συγκεκριμένο γιατρό «ως παθολόγο με μετεκπαίδευση στην αιματολογία», ενώ αναφερόμενος στη σύζυγό του είπε: «Εγώ ξέρω ότι αυτός είναι γιατρός και η γυναίκα του».

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Ο Θάνος Πλεύρης πέρασε στη συνέχεια στην αντεπίθεση, απαντώντας στο ερώτημα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ για το εάν γνώριζε τις θεραπείες που γίνονταν στο ιατρείο.

«Το ΠΑΣΟΚ με ρωτάει εάν ήξερα για τις θεραπείες», είπε, στρέφοντας στη συνέχεια τη συζήτηση στο συνέδριο στο οποίο είχε μιλήσει η 56χρονη κατηγορούμενη.

«Ο Τούντας ήταν επικεφαλής του συνεδρίου, που ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάει εμένα το ΠΑΣΟΚ αν ήξερα; Κάνει σπέκουλα».

Τέλος, ο υπουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υγείας δεν είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, χωρίς πάντως να αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε συναντήσει κοινωνικά τον γιατρό.

«Σαν υπουργός Υγείας δεν έχω πάει στο ιατρείο του, αλλά δεν ξέρω αν τον συνάντησα έξω και τον χαιρέτησα».