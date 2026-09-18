Νίκος Παπανδρέου για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η αγαπημένη μου μητέρα αφήνει πίσω της ένα κενό

Την αγαπημένη του μητέρα, Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, σήμερα Παρασκευή (18.9.26), αποχαιρετά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε», τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Παπανδρέου και συνεχίζει:

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«Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε».

«Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε – μάλλον επειδή τα είχε δει όλα», αναφέρει.

«Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα», καταλήγει στη δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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Η ανακοίνωση της οικογένειας Παπανδρέου

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέδωσαν τα μέλη της οικογένειάς της.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί».

«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη», καταλήγει η ανακοίνωση.