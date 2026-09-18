Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο»

«Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας», αναφέρει μεταξύ άλλων
Γιώργος Παπανδρέου
Photo / Eurokinissi
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Την αγαπημένη του μητέρα, Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα Παρασκευή (18.9.26), αποχαιρετά ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Μέσα από ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μιλά με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα του Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είχε «βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ»

Η Μαργαρίτα Τσαντ Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών και υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.

Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τη νεότερη ιστορία της οικογένειας Παπανδρέου.

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