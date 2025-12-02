Πολιτική

Αποστολάκη εναντίον Παπαχλιμίντζου για τα μπλόκα των αγροτών: «Δεν μου αρέσει η ερώτηση, είναι παγίδευση» – «Σεβαστό να μη θέλετε να απαντήσετε»

Με έκπληξη ο δημοσιογράφος άκουσε την κ. Αποστολάκη να του λέει πως η ερώτησή του δεν της αρέσει και δεν την αποδέχεται
H Μιλένα Αποστολάκη
H Μιλένα Αποστολάκη / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε για ακόμη μια φορά στον αέρα της εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, καθώς η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, δεν θέλησε να απαντήσει σε ερώτηση του δημοσιογράφου Κώστα Παπαχλιμίντζου για τον αν είναι υπέρ ή κατά του μπλόκου τρων αγροτών.

Η Μιλένα Αποστολάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Συνδέσεις με τους δημοσιογράφους, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, όταν ρωτήθηκε αν είναι υπέρ ή κατά του μπλόκου των αγροτών κατηγόρησε τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή της εκπομπή για «απόπειρα παγίδευσης».

Η βουλευτής έσπευσε να τονίσει πως η ερώτηση «είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι, θυμίζει χωροφύλακα».

Με έκπληξη ο δημοσιογράφος άκουσε την κ. Αποστολάκη να του λέει πως η ερώτησή του δεν της αρέσει και δεν την αποδέχεται. Ο ίδιος επέμεινε εξηγώντας πως είναι απλά μια ερώτηση και την βουλευτή να επιμένει λέγοντας πως: «Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι».

Όλος ο διάλογος: 

Κ.Π: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;
Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.
Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.
Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.
Μ.Α: Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;
Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.
Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.
Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω
Μ.Α: Σας απαντώ.

