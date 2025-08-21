Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του βουλευτή που έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον πολιτικό κόσμο με τα συλλυπητήρια μηνύματα να φτάνουν το ένα μετά το άλλο για την ξαφνική αυτή απώλεια
Απόστολος Βεσυρόπουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISS

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική κατά της διάρκεια των διακοπών του και άφησε την τελευταία πνοή του.

Όταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένιωσε αδιαθεσία και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ το ρολόϊ έδειχνε 12:42.

Ένα ασθενοφόρο και μία μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο στις 13.03 παρά το δύσβατος της περιοχής. 

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ωστόσο ο 59χρονος βουλευτής να ανταποκρίνεται.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ στις 13.48 ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μπήκε στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στις 14:19 όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ανήμερα του 15αύγουστου είχε κάνει μία ανάρτηση από τη γενέτειρά του, τη Βέροια, όπου βρισκόταν.

Screenshot

 

Ο 59χρονος βουλευτής ταξίδεψε μέχρι τη Χαλκιδική, στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία, για ολιγοήμερη ανάπαυση και ξεκούραση, κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την τραγική κατάληξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ανδρουλάκης από τα καμένα της Πάτρας: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
«Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική Κυβέρνηση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Νίκος Ανδρουλάκης
1
Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Είχε ακόμη πολλά να προσφέρει»
«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον πρώην υφυπουργό που πέθανε από ανακοπή - «Ο άνθρωπος που πάλευε για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας»
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Newsit logo
Newsit logo