Αποστομωτική απάντηση Σχοινά στον Φαχρετίν Αλτούν: Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής

Την άμεση αντίδραση του αντιπροέδρου της Κομισιόν – Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά προκάλεσε η ανάρτηση στο twitter του υπεύθυνου επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος κατηγορεί την Ευρώπη για μη σεβασμό των Ευρωπαίων ηγετών στους Μουσουλμάνους στον τρόπο ζωής τους.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους Μουσουλμάνους. Επιτίθενται στις ιερές αξίες μας, στη γραφή μας, στον προφήτη μας και στους πολιτικούς ηγέτες μας – τον τρόπο ζωής μας» έγραψε ο Φαχρετίν Αλτούν

Some European leaders today do not just target Muslims in their midst. They attack our sacred values, our scripture, our prophet and our political leaders — our way of life.