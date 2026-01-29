Beef ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια: Οι δηλώσεις Λαζαρίδη, η έκρηξη Χρηστίδη και η απάντηση Ανδρουλάκη

Ένα νέo… beef ξεκίνησε χθες (28.01.2026) μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, περί… γκριζαρίσματος των Ιμίων, που προκάλεσαν αρχικά την έκρηξη του ομολόγου του στο ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη και κατόπιν την επίθεση από βήματος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατόπιν τούτων, την κατάσταση πήρε στα χέρια του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που έσπευσε να αποδοκιμάσει τον βουλευτή της ΝΔ, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα, το ΠΑΣΟΚ να καλεί επισήμως πια τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, «εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον», όπως χαρακτηριστικά σημείωναν στελέχη του κόμματος. Οι ίδιες πηγές εξάλλου μιλούσαν για «διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες» δηλώσεις, που «αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική, αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο»…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησε όταν, απαντώντας στους ισχυρισμούς του προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, ο Μακάριος Λαζαρίδης υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι «έχει μεγαλώσει την Ελλάδα» και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως η φρεγάτα «Κίμων». Επικαλούμενος, μάλιστα, πρόσφατο ντοκιμαντέρ, σημείωσε ότι αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1996, ήτοι πριν από 30 χρόνια, στην κρίση των Ιμίων, «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων», είπε παίρνοντας τον λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο τραγικό και καλώντας τον να ανακαλέσει, ευχόμενος παράλληλα να μην πάρει άλλη έκταση εκτός ελληνικής επικράτειας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν ανακάλεσε. Αντίθετα, κατηγόρησε τους αείμνηστους Κώστα Σημίτη και Θόδωρο Πάγκαλο ότι έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλά για γκρίζες ζώνες, και σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ ότι οδήγησε με τη στάση του εκείνο το βράδυ σε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και στον θάνατο τριών αξιωματικών. Ο Παύλος Χρηστίδης επανήλθε, κάνοντας λόγο για «αντιλήψεις που προσβάλουν διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών, κατηγορώντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ότι εργαλειοποιεί εθνικά θέματα γιατί δέχεται εσωκομματική πίεση.

Η αντιπαράθεση, ως αναμενόταν, πήρε γρήγορα διαστάσεις, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λίγο αργότερα να ανεβαίνει στο βήμα και να βάζει ο ίδιος στο στόχαστρο τον βουλευτή της πλειοψηφίας. «Καταλαβαίνω τον οίστρο της τοξικότητας και του λαϊκισμού που πολλές φορές επικρατεί, και την στρατηγική βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αντί να απολογούνται για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, να αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση. Αλλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όλα έχουν κάποιο όριο. Και όριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν τις «επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα» όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του κ.Λαζαρίδη.

Κατηγόρησε δε προσωπικά τον τελευταίο ότι ξεπέρασε κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, αποδεχόμενος και αναπαράγοντας την προπαγάνδα της Τουρκίας. «Δεν υπάρχει κανένα ‘γκριζάρισμα’ στο Αιγαίο. Κανένα!», συνέχισε, θυμίζοντας την μεγαλύτερη εθνική επιτυχία των 50 ετών Μεταπολίτευσης, που κατά τον ίδιο ήταν η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό και έγινε από την κυβέρνηση Σημίτη, όταν η ΝΔ έκανε …κουμπαριές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, με ανακούφιση δέχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ την είδηση ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, «άδειασε» τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας «απολύτως ανυπόστατο», και χωρίς καμία απολύτως βάση ή νομικό επιχείρημα, το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών. Πήγαν δε, ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας πια και το… ξήλωμα του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.