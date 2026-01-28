ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Σαφής αποδοκιμασία από τον ΥΠΕΞ, ο πρωθυπουργός να τον απομακρύνει από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο

Να απομακρύνει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, καλεί τον πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο των δηλώσεων του βουλευτή για τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη στην κρίση των Ιμίων και την αναφορά σε «γκριζάρισμα» περιοχών του Αιγαίου. Σε αιχμηρή ανακοίνωσή του, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις» που, όπως αναφέρει, «αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά και την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο».

«Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον υπουργό Εξωτερικών», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, «ο πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε λίγα μόλις λεπτά μετά τη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος, απαντώντας από τη Νέα Υόρκη σε ερώτηση για τα όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη Βουλή περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, χαρακτήρισε το ιδεολόγημα της Τουρκίας «απολύτως ανυπόστατο» και χωρίς κανένα νομικό έρεισμα. «Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα κυριαρχίας» και ότι «ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακιζόμενη απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη επιβουλή».

Μετωπική στη Βουλή για τα Ίμια

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων Μακάριου Λαζαρίδη (ΝΔ) και Παύλου Χρηστίδη (ΠΑΣΟΚ), με αφορμή τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη κατά την κρίση των Ιμίων.

Οι αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών του Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν δημόσια τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο».

Σε νέα του παρέμβαση, απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε στις απόψεις του σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη για τη διαχείριση της κρίσης των Ιμίων. Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι δεν ανακαλεί τίποτα από όσα είπε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι τα γεγονότα του 1996 είχαν επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.