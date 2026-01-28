Γεραπετρίτης μετά τον «χαμό» στην Βουλή για τα Ίμια: Ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί «γκρίζων ζωνών»

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν συζητεί και δεν διαπραγματεύεται ζητήματα που άπτονται της εθνικής της κυριαρχίας έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόηχο της έντονης συζήτησης που έχει ανοίξει στη Βουλή για την κρίση των Ιμίων και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, σε δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε απολύτως ανυπόστατο το ιδεολόγημα της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν έχει «καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα». Όπως σημείωσε, «η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το Διεθνές Δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση» και «καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από αυτή τη βασική θέση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Ελλάδα ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα και θωρακίζεται απέναντι σε κάθε ενδεχόμενη επιβουλή. «Είναι σημαντικό όλοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαμός στη Βουλή για τα Ίμια

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων Μακάριου Λαζαρίδη (ΝΔ) και Παύλου Χρηστίδη (ΠΑΣΟΚ), με αφορμή τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη κατά την κρίση των Ιμίων.

Οι αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών του Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν δημόσια τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο».

Σε νέα του παρέμβαση, απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε στις απόψεις του σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη για τη διαχείριση της κρίσης των Ιμίων. Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι δεν ανακαλεί τίποτα από όσα είπε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι τα γεγονότα του 1996 είχαν επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.