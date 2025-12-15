Δένδιας: Δεν ισχύει ότι πήραμε πίσω την πρότασή μας στο SAFE – Ζητήθηκε επανυποβολή του αιτήματος, τίποτα δεν έχει λήξει

«Άναψαν τα αίματα» σήμερα (15.12.2025) στην ολομέλεια της Βουλής με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική στον τρόπο που η ελληνική πλευρά χειρίστηκε τα ευρωπαϊκά κονδύλια του SAFE, με αποτέλεσμα ο Νίκος Δένδιας να περνάει στην αντεπίθεση.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, ο Νίκος Δένδιας «διόρθωσε τα κακώς κείμενα» τονίζοντας ότι είναι ανακριβές ότι «πήραμε πίσω την πρόταση μας για τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο δράσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το «SAFE δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δάνειο, και ότι η χώρα μας πρότεινε προγράμματα, που ήδη υπάρχουν στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα», ενώ εξήγησε ότι ο λόγος που (η πρόταση) ανέβηκε στα 2,9 δισεκατομμύρια, ήταν επειδή η χώρα προέβαλε πάρα πολλές εναλλακτικές.

«Τίποτα δεν έχει λήξει στο SAFE. Έχει ακόμα τρεις μήνες για να καταλήξουμε στο ποιά χώρα θα μετέχει, και πού. Όταν θα καταλήξουμε, θα έρθει στην επιτροπή εξοπλιστικών για έγκριση από την εθνική αντιπροσωπεία. Για την ώρα, το SAFE είναι ένα “μάτριξ” δυνατοτήτων. Θελήσαμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή πιθανότητα, για να επιλέξουμε με ποιόν και σε τί θα συνεργαστούμε» είπε ο κ. Δένδιας.

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Ο αρμόδιος επίτροπος μας ζήτησε, το άθροισμα που θα γράφουμε, να είναι το άθροισμα του ήδη εγκριθέντος δάνειου. Διότι, θα υπάρξει και επανακατανομή από τα αδιάθετα. [. . .] Εμείς θελήσαμε να τα προλάβουμε όλα αυτά. Και επ’αυτού, διαψεύδοντας τα όσα εγράφησαν στον ελληνικό Τύπο, υπήρξε σαφής ανακοίνωση της ΕΕ ως προς το τι έχουμε κάνει και πώς. Παρακαλώ, να μην αναμασάμε κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί λάθος. Ορθώς έγινε η υποβολή στο SAFE» είπε ο κ. Δένδιας.

«Ουδέποτε ζητήθηκε επανυποβολή του σχεδίου. Το cover letter αλλάξαμε, όσον αφορά το ποσό. Εμείς βάλαμε το μέγιστο ποσό, εάν υπάρξει αναδιανομή και εάν υπάρξει SAFE-2» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Στην παρέμβασή του, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε, επίσης, από τον κ. Δένδια να διευκρινίσει δήλωσή του ότι τα Rafale δεν κάνουνε για το Αιγαίο, και ρώτησε εάν συμφωνεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα μπει στο SAFE διά της πλαγίας, μέσω Ιταλίας και Ισπανίας, και ρώτησε εάν ο κ. Δένδιας συμφωνεί με τους «ημίτρελλους» στην Ευρώπη που θέλουν πόλεμο με την πυρηνική Ρωσία.

Ο κ. Νατσιός είπε ότι δεν ακούστηκε λέξη από τον υπουργό για την Κύπρο, και ότι στην «εισβολή των βαζιβουζούκων λαθρομεταναστών» το 2020, αυτοί που αντιστάθηκαν πρώτοι ήταν οι αγροτοκτηνορόφοι της περιοχής του Έβρου και τώρα η κυβέρνηση «γυρνά την πλάτη» στους αγρότες.

Ανταπαντώντας, ο κ. Δένδιας ζήτησε από τον κ. Χαρίτση να διαβάζει αυτό που ο ίδιος είπε: «Είπα ότι τα Rafale είναι ένας πολύ ακριβός μηχανισμός για να τον χρησιμοποιούμε μόνο στον αντιαεροπορικό του ρόλο. Το Rafale είναι ένα αεροσκάφος εξαιρετικά ακριβό, εξαιρετικών δυνατοτήτων, που μπορεί να πάει και να γυρίσει στην Κύπρο. Το να το δεσμεύσεις σε ρόλο αντιαεροπορικής προστασίας του Αιγαίου αδικεί τις δυνατότητες του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακατάλληλο για το Αιγαίο. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από αυτό».

Ως προς το τι είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα απευθύνετε την ερώτηση σας σε αυτόν, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε: «Δεν λογοδοτώ εδώ για οτιδήποτε έχει πει ο κύριος Ρούτε».

Όσο για το θέμα της Κύπρου, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε: «Επανειλημμένως έχω πει, εγώ ο ίδιος, ότι η Κύπρος δεν κείται μακράν. Επανειλημμένως».