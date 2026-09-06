Μητσοτάκης για «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια»: Κάνουν μνημόσυνο για μια εποχή που το χρέος πήγε στο 100% του ΑΕΠ

Στα «ωραία χρόνια του ΠΑΣΟΚ» αναφέρθηκε την Κυριακή (06.09.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δίνει ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την κριτική της αντιπολίτευσης που μιλά για «ματωμένα πλεονάσματα» και μήπως τον απασχολούν περισσότερο οι δείκτες παρά οι πολίτες, «θυμήθηκε» το τι συνέβαινε τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, όπου εκτοξεύτηκε στα ύψη το δημόσιο χρέος.

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«Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε τη δεκαετία του ’80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαιάκια πλαστικά, φορτηγά, τρακτέρ ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια», σχολίασε με χιούμορ.

Αναλυτικά:

«Για πολλές δεκαετίες όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται ωραίο και η χώρα μετά χρεοκόπησε. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν το παραδέχεται, κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες», σχολίασε αρχικά.

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Δείτε στο live του newsit.gr τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

«Τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτή η πολιτική μάς επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’80, το χρέος μειώνεται σημαντικά. Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση», συνέχισε.

Εδώ ολόκληρη η συνέντευξη:

«Θυμόμαστε τη δεκαετία του ’80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαιάκια πλαστικά, φορτηγά, τρακτέρ ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια. Τη δεκαετία του ’80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά», κατέληξε.

«Χάνουμε ευκαιρία στη συνταγματική αναθεώρηση με τη στάση της αντιπολίτευσης»

Σε ερώτηση για τη στάση της αντιπολίτευσης στην συνταγματική αναθεώρηση είπε: «Καταρχάς μέσα από τη στάση του το ΠΑΣΟΚ προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα, ίσως αυτοδύναμοι».

«Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001» σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη. «Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας» ανέφερε και σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 86, τον δημοσιονομικό κανόνα και τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

«Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διαύλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό, έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο».