Μητσοτάκης από ΔΕΘ: «Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός 13η σύνταξη και 13ο μισθό – Λυπάμαι, δεν μπορώ»

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Εάν προσθέσετε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα τινάζαμε τη μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πολύ καλά αυτό» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για την οικονομία και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση δεν είναι «αντίθετη να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν θα συμφωνήσει «σε προτάσεις που είναι ανεφάρμοστές. Έως τις εκλογές θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας».

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Στάθηκε στην πρόταση της κυβέρνησης να δοθούν 500 ευρώ έως το τέλος του 2027 σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είπε, ως μια «προσπάθεια στήριξης του εισοδήματος των δημοσίων λειτουργών».

«Θα προσπαθώ να επικαλούμαι πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, συμπεριλαμβάνω σε αυτό και την ΝΔ, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό αυτό, από κανέναν» τόνισε.

«Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως, θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα που έχουμε περιθώριο μεγαλύτερης βελτίωσης, αλλά και σε μία προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει» σημείωσε.

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Αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση του 2008 και είπε «όσο είμαι πρωθυπουργός δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει».

«Άκουσα από κάποιους “περίμενα να δώσει περισσότερα χθες”, λυπάμαι δεν μπορώ» είπε, προσθέτοντας ότι αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό για το οποίο έχει εργαστεί σκληρά.