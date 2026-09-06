Κυριάκος Μητσοτάκης για Αλέξη Τσίπρα: Το ’14 είναι αυταπάτη, τώρα είναι κανονική απάτη, τσάμπα το rebranding

Καταπέλτης ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του στη ΔΕΘ για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας μεταξύ άλλων πως τσάμπα πήγε το rebranding.

«Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ. «Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding», σχολίασε.

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Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».

Ερωτηθείς εάν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και ένα νέο πολιτικό δίπολο μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, εκεί θα πρέπει πρώτα να έχουν αντιληφθεί τη νέα συνθήκη, την ώρα που επιχειρούν να παρουσιάσουν τον ίδιο και τον κ. Τσίπρα ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

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Στη συνέχεια πέρασε στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας μάλιστα διαφορές ανάμεσα στην ομιλία και στο υλικό που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους.

«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο του στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του», ανέφερε.