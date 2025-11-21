Διαμαντής Καραναστάσης – Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ ο Μουρίνιο, εκείνη η Μέσι» – Η κοινή πορεία στη ζωή και το πολιτικό διαζύγιο

Υπάρχουν συναντήσεις που μοιάζουν τυχαίες, αλλά αποδεικνύονται καταλυτικές. Μία τέτοια ήταν η γνωριμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Διαμαντή Καραναστάση: μια τετράωρη συνομιλία στο φουαγιέ του Θεάτρου Τέχνης το 2016 έμελλε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας κοινής πορείας – προσωπικής και πολιτικής.

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση της παραίτησης (19.11.2025) του Διαμαντή Καραναστάση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και από το ίδιο το βουλευτικό του αξίωμα. Η αιφνιδιαστική απόφαση του συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου – στη ζωή και μέχρι πρόσφατα και στην πολιτική – να εγκαταλείψει το «καράβι» της Πλεύσης για χάρη του πολιτισμού, όπως ο ίδιος εξήγησε, προκάλεσε αίσθηση και άνοιξε κύκλο ερωτημάτων για το αν πίσω από την κίνηση αυτή κρύβονται σύννεφα στην προσωπική τους σχέση.

Μόλις πριν από έναν χρόνο δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση ανάμεσα στο γνωστό ζευγάρι, με αφορμή την παρατεταμένη απουσία του κ. Καραναστάση από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Εκείνοι, ωστόσο, έσπευσαν τότε να διαψεύσουν τις φήμες, πραγματοποιώντας κοινές δημόσιες εμφανίσεις και ανταλλάσσοντας δηλώσεις αμοιβαίας εκτίμησης.

Όπως γράφει και η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον Διαμαντή Καραναστάση να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

Γεννημένος στις 2 Μαρτίου 1974 στη Λάρισα, ο Διαμαντής Καραναστάσης, θεωρείται ένας καλλιτέχνης με πολυδιάστατη ταυτότητα. Παρότι αρχικά φοιτητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ακολούθησε το πάθος του για την υποκριτική και από το 1998 ασχολήθηκε με το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός. Η σχέση του με την πολιτική ξεκίνησε μέσα από τη δημιουργική του ανησυχία: υπήρξε συνιδρυτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πρώτη συνάντηση: Μια τετράωρη συνομιλία που τα καθόρισε όλα

Ήταν το 2016 όταν ο Διαμαντής Καραναστάσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντήθηκαν στο φουαγιέ του Θεάτρου Τέχνης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πρώτη τους κουβέντα κράτησε τέσσερις ώρες – από εκείνες που σε κάνουν να νιώσεις ότι κάποιος σε «διαβάζει» πριν προλάβεις να μιλήσεις.

Ένα e-mail που ακολούθησε αποτέλεσε την αρχή μιας σχέσης βαθιάς, προσωπικής αλλά και δημιουργικής. Πολύ σύντομα, οι διαδρομές τους μπλέχτηκαν: θέατρο, καθημερινότητα, ταξίδια – και τελικά πολιτική.

Αναφορικά με το πώς γνωρίστηκαν, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έδωσε τη δική του οπτική στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, καλεσμένος μαζί με την σύντροφό του Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Θέλω να πω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί ξέρεις ότι σε αυτές τις ιστορίες ο καθένας έχει τη δική του οπτική», είπε αρχικά. «Εγώ σου είπα θα σε εκθέσω σήμερα», απευθύνθηκε αστειευόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν, η οποία έχει λεχθεί και μέχρι ένα σημείο είναι ορθή, αλλά από ένα σημείο και μετά έχει… Θα πούμε την αλήθεια σήμερα.

Είναι ότι κάποια στιγμή το 2015, τότε που ήταν η απόλυτη ηρωίδα για πάρα πολλούς Έλληνες, μέσα στη Βουλή για όλο αυτό που έκανε. Πιστεύεις δεν πιστεύεις, υπερασπίστηκε πάντως κάτι που ήταν η βούληση του λαού εκείνη την περίοδο. Της είχα γράψει ένα mail της Ζωής. Ένα πολύ ζεστό mail, που είχα γοητευτεί από αυτή την παρουσία. Δεν το είδε και κάποια στιγμή ύστερα από μήνες, το 2016 ήμουν στο θέατρο Τέχνης, στο υπόγειο του Κουν και βγαίνει αυτή η ηρωίδα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο φουαγιέ, τη βλέπω από μακριά και ήθελα να της μιλήσω.

Κάποια στιγμή περνάει από δίπλα μου και της λέω “Ζωή;” και λιποθυμάει (σ.σ.: γέλια). Πέφτει κάτω. Με βλέπει και πέφτει κάτω (σ.σ.: γέλια). Λέω “Ζωή, Ζωή;”. Ξυπνάει για λίγο και λιποθυμάει ξανά. Αυτή είναι η δική μου οπτική για το πώς έγιναν τα πράγματα. Με το που με είδε μπροστά της… Μπορεί αν θέλει να πει τη δική της οπτική. Εγώ πάντως δεν παίρνω κόμμα πίσω», είπε αστειευόμενος ο ηθοποιός.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της λιποθυμίας είχα χάσει τις αισθήσεις μου και δεν το θυμάμαι (σ.σ.: γέλια). Βγαίνουμε από την παράσταση και πράγματι με φωνάζει ο Διαμαντής, πράγματι εντυπωσιάζομαι και αρχίζει να μου λέει για εκείνο το mail που μου είχε γράψει και να μην καταλαβαίνω τίποτα. Κενό μνήμης, κενό… Μου λέει “σου είχα στείλει κι ένα mail”… Του λέω “κάπου σε ξέρω“. Μου λέει “με ξέρεις γιατί είμαι ηθοποιός“. Αρχίζει μου μιλάει, πράγματι γοητεύομαι και από κει και πέρα δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η σχέση. Νομίζω ότι συνέβη κάτι κεραυνοβόλο», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κοινή πορεία στην Πλεύση Ελευθερίας

Ο Καραναστάσης εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του Ιουνίου 2023, στην Α’ Αθηνών, με την κοινοβουλευτική του θητεία να ξεκινά στις 25 Ιουνίου 2023.

Δεν έλειψαν οι επιθέσεις για τον τρόπο που μπήκε στη Βουλή. Να θυμίσουμε εδώ ότι στις πρώτες εκλογές του 2023 δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής. Ωστόσο, στις δεύτερες που έγιναν με λίστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφός του, τον τοποθέτησε δεύτερο, μετά από την ίδια στην Α’ Αθήνας παραγκωνίζοντας τις υποψήφιες που κατέβηκαν στις εκλογές και πήραν τις ψήφους.

Η συμβολή του στο κόμμα υπήρξε ουσιαστική. Δεν ήταν απλώς ο σύντροφος της Κωνσταντοπούλου, αλλά ο άνθρωπος που οργάνωσε προεκλογικές καμπάνιες, που διαμόρφωσε το επικοινωνιακό αποτύπωμα της Πλεύσης, που βρισκόταν πίσω από πολλές δημιουργικές στρατηγικές.

Η ίδια η Ζωή το παραδέχτηκε δημόσια με μια σχεδόν τρυφερή ειλικρίνεια: «Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή».

Ο λόγος του Διαμαντή Καραναστάση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πάντοτε τρυφερός, σχεδόν ποιητικός. «Η Ζωή είναι ένα σκανδαλιάρικο κοριτσάκι. Είναι μοναδική, ευφυής». Ενώ με χιούμορ και θαυμασμό, είχε πει: «Μου λένε πως είμαι ο Μουρίνιο… αλλά έχω τη Μέσι».

Οι φράσεις αυτές δεν περιγράφουν απλώς μια σχέση, περιγράφουν μια συμμαχία.

«Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν πουλάμε παραμύθια. Αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και προσπαθούμε να κάνουμε μαζί, το να υπερασπιστούμε τους πολίτες και την κοινωνία, η ακτιβιστική της δικηγορία και η αγάπη προς τους ανθρώπους, όλο αυτό θα το φέρουμε στη Βουλή. Φτιάξαμε την αντιπολίτευση υπεράσπισης με τη Ζωή και αυτό εκτόξευσε την Πλεύση Ελευθερίας», συμπλήρωσε σχετικά με την κοινή πορεία τους στην πολιτική.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης είχαν μιλήσει και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, λέγοντας ότι δεν είναι προτεραιότητά τους, χωρίς πάντως να το αποκλείουν. Ο ηθοποιός είπε ότι δεν πιστεύει στον γάμο, όμως αν προχωρούσε στο επόμενο βήμα, τότε θα προτιμούσε έναν κλειστό γάμο. Για τα δαχτυλίδια που φορούν και οι δύο, σημείωσαν ότι δεν πρόκειται για βέρες αλλά για δαχτυλίδια – χειροτεχνίες που αγόρασαν από το κέντρο της Αθήνας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό τη σκέψη της για τη μητρότητα. Όπως είπε, ο τρόπος που ο σύντροφός της είναι με τα παιδιά του την ενέπνευσε να θέλει και η ίδια παιδιά. Χωρίς όμως, όπως εξήγησε, να το επιδιώκει.

Η αποχώρηση κι ένας κύκλος που κλείνει

Στις 19 Νοεμβρίου 2025, ο Καραναστάσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Βουλή. Η ανακοίνωση ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, τίτλος: «Σαν το Γάλα μες στις Μύγες».

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του κειμένου του γράφει: «Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου».

Ευχαρίστησε δημόσια και με ιδιαίτερη θέρμη τη Ζωή «για τη λευκή επιταγή» που του έδωσε όλα αυτά τα χρόνια, υποδηλώνοντας μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης. «Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Λίγο μετά, η Κωνσταντοπούλου απαντά δημόσια με συγκίνηση: «Φεύγεις νικητής. Το ταξίδι δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος για τους θαρραλέους».

Λόγια που μοιάζουν περισσότερο με προσωπική επιστολή παρά με πολιτικό σχόλιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Σαν το Γάλα μες στις Μύγες

Πριν λίγες μέρες έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος δέκα σχεδόν ετών, ακούραστης και πυρετώδους δημιουργίας, σε κάθε επίπεδο.

Ο κύριος και πιο σημαντικός λόγος που αποφάσισα να είμαι στη Βουλή, μέσα σε αυτόν τον κύκλο, είναι ο Πολιτισμός.

Όπως τον αισθάνομαι και τον εκφράζω μέσα από τη δουλειά μου και όπως τον εφαρμόζω μέσα από τη συμπεριφορά μου, με τις υπόλοιπες μεγάλες έννοιες που έχει στην πανέμορφη γλώσσα μας, ο Πολιτισμός.

Προσπάθησα για αυτόν με κάθε πρόταση που κατέθεσα, κάθε ερώτηση, κάθε παρέμβαση και σε κάθε ομιλία, τον διεκδίκησα κάθε στιγμή, σε κάθε αδιάλειπτη παρουσία μου σε επιτροπές, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε διάδρομο, σε κάθε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, σε κάθε αγωνία μου για να βελτιώσω κάτι, να δημιουργήσω κάτι, σε κάθε μελέτη, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε νεύμα.

Προσπάθησα να μετατοπίσω, να αλλάξω κάτι, που όμως δε μετατοπίζεται.

Δε χαρίζω καμία νίκη πάνω στην αλήθεια μου. Το τι έχει καταφέρει ο μικρός Διαμαντής από τη Λάρισα, το ξέρω καλά μέσα μου και το ξέρουν καλύτερα από μένα, όσοι με αγαπάνε. Μάλλον το ξέρουν λίγο-πολύ πια όλοι.

Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους.

Μου λένε άνθρωποι απλοί και φίλοι: “Διαμαντή, είσαι η φωνή του αληθινού ανθρώπου εκεί μέσα… μη φύγεις εσύ”. Ε, αυτό μάλλον τρόμαξε, πολύ. Εκεί μέσα και εδώ έξω.

Οφείλω όμως στον εαυτό μου, να συνεχίσω να του δίνω καθαρό αέρα να αναπνέει, για πολύ ακόμη.

Αφήνω τα ξύλινα σπαθιά μου, που φτάσανε το τρίτο παιδί μου, την Πλεύση, ως εδώ που είναι σήμερα και συνεχίζω εξολοκλήρου στην τέχνη μου που έχω κάνει αδιανόητες θυσίες και για αυτήν. Αυτό δεν είναι τίποτα.

Είναι μια απόφαση που δουλεύω εδώ και μήνες στο μυαλό μου και τώρα θεωρώ και ξέρω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή.

Όπως είπα και στην τελευταία μοναδικά πρωτότυπη και εντυπωσιακή -ψηφιακή πια- εκδήλωσή μας που σχεδίασα και εκτέλεσα πριν μια βδομάδα, αυτός ο κύκλος έχει κλείσει για εμένα.

Ευχαριστώ κάποιους ανθρώπους που συνάντησα, τους λίγους που θεωρώ φίλους και ελπίζω να ανταμώνουμε και με την ιδιότητα του απλού πολίτη. Τη θεωρώ πιο σημαντική και πιο πολύτιμη από κάθε αξίωμα.

Ευχαριστώ το προσωπικό της Βουλής. Είστε όλοι υπέροχοι, θα μου λείψετε. Ευχαριστώ τις ομάδες μου, που τις αφήνω. Ήσασταν οι καλύτεροι άνθρωποι και συνεργάτες που θα μπορούσα να έχω σε αυτό το ταξίδι.

Ευχαριστώ τη Ζωή, για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε video, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας.

Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες.

Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό.

Είμαι σίγουρος ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και το καραβάκι μας μπορεί να συνεχίσει πια χωρίς τη -φανερή- συμβολή μου.

Όσο για τις μύγες και το γάλα, έχω να τους πω, όπου και να βρίσκονται και σ’ όποιο χώρο και να κινούνται:

Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω.

Με την ίδια δύναμη και στα δυο.

Επιστρέφω στον Πολιτισμό

Αν δεν έχεις χαρά δεν είσαι ούτε του καπνού σκιά, λέει ο Σοφοκλής.

Θα τον ακούσω».

Για τον ίδιο η πολιτική δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός. Ο λόγος που μπήκε στην πολιτική ήταν ο Πολιτισμός. Και τώρα, μετά από σχεδόν μια δεκαετία προσφοράς, επιστρέφει σε αυτόν.

Η πρώτη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά την παραίτηση Καραναστάση

«Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα, τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρώτη δήλωσή της μετά την παραίτηση Καραναστάση στο περιστύλιο της Βουλής.

Παράλληλα έσπευσε προκαταβολικά να διαψεύσει σενάρια αιφνιδιασμού και πλήρους άγνοιας της παραίτησης του κ. Καραναστάση λέγοντας πως η απόφαση ελήφθη πριν την εκδήλωση του κόμματος για την παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και στην οποία πρωταγωνίστησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι πολλοί εαυτοί της, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης φυσικά.

Η πράξη αυτή – είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου – καταδεικνύει ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε θα γίνουμε ποτέ» και ο Διαμαντής το απέδειξε με κάθε πράξη του και κάθε ρανίδα της υπέρβασής του, με τις επιλογές του με όλα όσα έδωσε. Με την πολιτική του παραίτηση από το αξίωμα του βουλευτή έδειξε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι όταν την ώρα κάποιοι άλλοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας. Ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, στον πολιτισμό, στην αγάπη για τον άνθρωπο, στην δημιουργία και έδειξε τι θα πει τόλμη και ακεραιότητα.

Η παραίτηση είναι μία πράξη βαθιά πολιτική αληθινή και δύσκολη όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής σπάνιος άνθρωπος. Αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται τη βρωμιά του συστήματος εξουσίας.

Η παραίτησή του, τον τιμά, τιμά την Πλεύση Ελευθερίας που την ίδρυσε και την ανέστησε την έφερε μέσα στη Βουλή και τη φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές. Η παραίτηση έρχεται μετά από δέκα σχεδόν χρόνια προσφοράς στην Πλεύση. Είναι η ψυχή, ο ιθύνων νους, ο εμπνευστής και ο στρατηγός σε πάρα πολλές μάχες και νίκες, εκείνος που πίστεψε επέμεινε και υπέμεινε.

Αφήνει το βουλευτικό αξίωμα μετά από άλλη μία μεγάλη Ιστορική νίκη, τη μεγάλη μας εκδήλωση που την εμπνεύστηκε την σχεδίασε την πραγματοποίησε, του παγκόσμιου δικτύου και του προγράμματος Πλεύσης Ελευθερίας.

Ήταν μία στιγμή πολιτική που έμεινε ήδη στην Ιστορία και έγραψε Ιστορία, ανεκτίμητη παρακαταθήκη που ο Διαμαντής αφήνει στην Πλεύση αλλά και στους πολίτες. Η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και προφανώς δεν μπορώ να την περικλείσω σε μία δήλωση.

Έχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι η απόφασή του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από την Βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος. Εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική.

Κατακτούσε και μετέδιδε και αναμετέδιδε τον πολιτισμό. Η απόφασή του πάρθηκε πριν τη μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω «Διαμαντή τον κόσμο θα τον αλλάξουμε, εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγματα και μια μέρα, όχι τόσο μακριά, η Βουλή θα είναι καθαρή γεμάτη ανθρώπους καθαρούς όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ακολούθησε μια δεύτερη δήλωση, σε ακόμα πιο προσωπικό τόνο, όπου η κα Κωνσταντοπούλου μιλάει αποθεωτικά για τον Διαμαντή Καραναστάση, ως τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε καμπάνια της Πλεύσης Ελευθερίας. «Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις» γράφει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Τονίζει μάλιστα ότι ήταν εκείνος, που δέχτηκε «τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος», ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η ίδια προσπάθησε να τον μεταπείσει. Καταλήγει, δε: «Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος. Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Διαμαντή, ήσουν πάντα στην πρωτοπορία. Πάντα ταγμένος στην αλήθεια. Και στη δημιουργία. Ενας ατόφιος καλλιτέχνης, που επί 10 χρόνια σχεδόν καταθέτει την ψυχή του, το μυαλό του, την δημιουργικότητα, τις ιδέες του, την μοναδική του ικανότητα να συλλαμβάνει, να συνθέτει, να σχεδιάζει, σε εμένα, στην Πλεύση μας, για να γίνει αυτό το ατίθασο, ακτινοβόλο, πρωτοποριακό και ρηξικέλευθο κίνημα, που πάντα έκανε τα πράγματα αλλιώς, πάντα φώτιζε πλευρές αθέατες, πάντα έψαχνε το θετικό και το δίκαιο και άνοιγε δρόμους, άνοιγε δρόμους, δρόμους καθαρούς και ξάστερους. Με τόλμη και πίστη και φαντασία. Με ανοιχτωσιά. Με αλήθεια. Με τη σφεντόνα και με το σπαθάκι σου, Διαμαντή, με την καρδιά και με το μοναδικό μυαλό σου.

Ετσι έγινε η Πλεύση Ελευθερίας και έτσι έφτασε ως εδώ.. Χωρίς χρήματα, χρηματοδότες, κρυφές ή φανερές «επιχορηγήσεις», με την αγάπη και την πίστη μας, και με τον Διαμαντή να εμπνέεται, να συλλαμβάνει, να επινοεί τόσα και τόσα, που κανένα στρατηγείο πολιτικού σχεδιασμού και καμμία εταιρία επικοινωνίας δεν μπορεί να συλλάβει.

Από το πρώτο σποτάκι της Πλεύσης Ελευθερίας, με τα 6 Δέλτα να σχηματίζουν ρυθμικά το καραβάκι μας, στα αυτοσχέδια βίντεο στην ταράτσα των σπιτιών και των γραφείων μας, στα καλέσματα στον κόσμο, στις περιοδείες και τις ομιλίες σε όλο τον κόσμο, ο Διαμαντής ήταν πίσω από κάθε βήμα, κάθε λέξη, κάθε τολμηρή κίνηση, αλλά και μπροστά, στο φως.

Εκείνος που έστιβε το μυαλό του για το μήνυμά μας, για να φέρουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, για να φέρουμε την κοινωνία μπροστά και για να αλλάξουμε τον κόσμο, με αγάπη. Εκείνος που έβγαινε πάντα μπροστά στα δύσκολα, ασπίδα προστασίας και τείχος απέναντι στις επιθέσεις.

Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος έβαλε στο επίκεντρο την αγάπη, στην οποία πιστεύει τόσο απόλυτα και βαθιά. Και ο ίδιος δέχθηκε τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος, ακριβώς γιατί το Σύστημα κατάλαβε τι αντιπροσωπεύει ο Διαμαντής.

Προσπάθησα να σε μεταπείσω. Και την ίδια ώρα, καταλάβαινα και καταλαβαίνω πόσο σημαντική, υπαρξιακή, είναι η απόφαση ζωής και αρχής που παίρνεις. Έχοντας επί σχεδόν 10 χρόνια προσφέρει όλο σου το είναι, σε δημιουργικότητα, ιδέες, κείμενα, πρωτοπορία.

Εχοντας επί 2,5 χρόνια στη Βουλή συγκροτήσει ένα ξεχωριστό υπόδειγμα βουλευτή, με αστείρευτη έμπνευση, δημιουργία, θέληση. Υπόδειγμα-παράδειγμα, απέναντι στη λάσπη, την τοξικότητα, την βρωμιά και τον βούρκο του συστήματος.

Φεύγεις νικητής, αφήνοντας την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη και την τελευταία μεγάλη εκδήλωση-τομή για τα πολιτικά χρονικά, που ήδη γράφτηκε στην ιστορία: ο Άνθρωπος μπροστά! Με παρουσίαση του Παγκόσμιου Δικτύου και του Προγράμματός μας.

Σε στηρίζω με όλη μου την δύναμη, σε σέβομαι, σε τιμώ, και σου είμαι ευγνώμων, για όλα! Και για τον αγέρωχο τρόπο με τον οποίο παραιτήθηκες από ένα μεγάλο αξίωμα, για να μην παραιτηθείς από τις αξίες σου, από την καθαρότητα, τη δημιουργία και τον Πολιτισμό. Πράξη που κανένας από όσους μικρόψυχα και θρασύδειλα σε λιθοβολούσαν δεν θα είχε ποτέ το ανάστημα και το μεγαλείο να κάνει. Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος. Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο».