Διαμαντής Καραναστάσης – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα 10 χρόνια, το ραγισμένο γυαλί, οι αντιφάσεις και οι φήμες για χωρισμό

Ο τρόπος που αποχαιρετίστηκαν δημόσια η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Διαμαντή Καραναστάση μετά την παραίτηση του δεύτερου από το αξίωμα του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν αν μη τι άλλο θεατράλε.

Όμως, από εκείνη τη στιγμή και μετά οι ψίθυροι φούντωσαν: εκτός από την πολιτική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης χώρισαν και στη ζωή;

Αυτό είναι προσωπικό τους θέμα, ωστόσο, όπως γράφει και η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον Διαμαντή Καραναστάση να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

Θα αναρωτηθεί κανείς: Τώρα ενόχλησαν τον κ. Καραναστάση οι επιθέσεις που δέχθηκε για τον τρόπο που μπήκε στη Βουλή;

Να θυμίσουμε εδώ ότι στις πρώτες εκλογές του 2023 δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής.

Ωστόσο, στις δεύτερες που έγιναν με λίστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σύντροφός του, τον τοποθέτησε δεύτερο, μετά από την ίδια στην Α’ Αθήνας παραγκωνίζοντας τις υποψήφιες που κατέβηκαν στις εκλογές και πήραν τις ψήφους.

Οι φήμες έχουν οργιάσει από χθες ότι το ζευγάρι χώρισε εκτός από πολιτικά και στη ζωή μετά από 10 χρόνια σχέσης.

Και εδώ μπαίνει το ερώτημα από πολλούς: η κα Κωνσταντοπούλου πόσο έχει μπλέξει τα αισθηματικά της με το κόμμα;

Γιατί μπορεί να ήταν νομότυπα όλα όσα έγιναν με την τοποθέτηση του κ. Καραναστάση σε εκλόγιμη θέση αλλά δεν εκτέθηκε στην ψήφο των πολιτών και ίσως να ήταν βάρος για τον ίδιο, έστω και σχεδόν τρία χρόνια μετά που δεν μπορούσε να το αντέξει. Γιατί κατά γενική ομολογία από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ο παραιτηθείς βουλευτής ήταν εξαιρετικά ευγενής και συνεργάσιμος εντός του κοινοβουλίου.

Κάποιοι επίσης στέκονται σε όσα ειπώθηκαν χθες (19/11/25) από την ίδια.

Το εγκώμιο που έπλεξε στον κ. Καραναστάση η κα Κωνσταντοπούλου και η αναφορά σε εκείνους που «γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας, σε αξιώματα και προνόμια και κάνουν το παν με τους πιο βρώμικους τρόπους για να μη τα χάσουν», μπορεί κάλλιστα να γυρίσει μπούμερανγκ.

Γιατί, πάλι χρησιμοποιώντας λόγια της κας Κωνσταντοπούλου από πότε η παραίτηση ενός ανθρώπου είναι «Μια πράξη, ασυμβίβαστη, μια πράξη ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται την βρωμιά που έχει εξαπλώσει το σύστημα της εξουσίας;»

Το σύστημα αυτό έχει υπηρετήσει και υπηρετεί με συνέπεια η ίδια.