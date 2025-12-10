Δικαστικά θα κινηθεί ο Ταχιάος κατά της Κωνσταντοπούλου: Έχετε τη λογική του Στάλιν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στη Βουλή για κακοποιά στοιχεία στην κυβέρνηση γεγονός που εξόργισε τον Νίκο Ταχιάο που με τη σειρά του, άφησε να εννοηθεί ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«Υπαινίχθη ότι είμαι κακοποιό στοιχείο» είπε ο Νίκος Ταχιάος για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι οι χαρακτηρισμοί της τον θίγουν προσωπικά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι την περασμένη εβδομάδα τον είχε αποκαλέσει «ακραίο σεξιστή».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για «λογική του Στάλιν» και τόνισε ότι δεν μπορούν να εκτοξεύονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί χωρίς συνέπειες. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες αν έχω δίκιο εγώ ή εσείς».