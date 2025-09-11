«Δηλητήριο» Πολάκη κατά Τσίπρα: «Χωρίς εμάς έχεις σκεφτεί τι είναι;»

«Ψυχροπολεμικό» παραμένει το κλίμα ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται να βλέπει με καλό μάτι τις πληροφορίες που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να ετοιμάζει νέο κόμμα και με παλιότερες δηλώσεις του έχει ζητήσει να ξεκαθαρίσει την στάση του.

Και στα social media όμως, όπου ο Παύλος Πολάκης είναι πολύ ενεργός δεν αφήνει χαμένη την ευκαιρία να αναφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό.

Σε post που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Γιώργου Καράμερου στα social media ένας διαδικτυακός φίλος είπε πως «χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα είστε ένα τίποτα».

Εκεί παρενέβη ο Παύλος Πολάκης και του απάντησε «ο Τσίπρας χωρίς εμάς έχεις σκεφτεί τι είναι Μάρκο;»