Δημήτρης Καιριδής και Χρήστος Κατσώτης «σφάχτηκαν» on air: «Θα μας στείλετε φυλακή», «Θα σας στείλουμε να δουλέψετε»

Η ατάκα του «γαλάζιου» βουλευτή για τα «κόκκινα συνδικάτα» που κατέστρεψαν το Πέραμα προκάλεσαν την έκρηξη του βουλευτή του ΚΚΕ
Δημήτρης Καιρίδης και Χρήστος Κατσώτης
Οι Δημήτρης Καιρίδης και Χρήστος Κατσώτης (Πηγή φωτό: youtube)

Σε ευθεία αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη και του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, στην εκπομπή «Βράδυ Κυριακής» της ΕΡΤ.

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» ευθύνονται για την υποβάθμιση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα. «Καταστρέψατε το Πέραμα», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον Χρήστο Κατσώτη, ο οποίος αντέδρασε έντονα.

Ακολούθησε έντονος διάλογος με προσωπικές αιχμές και ιδεολογική αντιπαράθεση:

  • Χρήστος Κατσώτης: «Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ.»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Θα έρθει η ώρα…»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε.»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Α, δεν δουλεύουμε;»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Όχι, δουλεύετε τον κόσμο.»
  • Δημήτρης Καιρίδης: «Και δουλεύετε εσείς, οι κομματικοί εγκάθετοι με τον μισθό.»
  • Χρήστος Κατσώτης: «Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν.»

Δείτε την αντιπαράθεση μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του Χρήστου Κατσώτη στο παρακάτω βίντεο από το 51:00 και έπειτα:

Πολιτική
