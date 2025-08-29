Συμβαίνει τώρα:
Δήμος Αθηναίων για Βασιλίσσης Όλγας: Δεν θα κάνουμε πίσω

Η απάντηση του Χάρη Δούκα στην κοινή ανακοίνωση 3 υπουργείων
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ / Eurokinissi

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων στην κοινή ανακοίνωση 3 υπουργείων αναφορικά με την αλλαγή χρήσης της Βασιλίσσης Όλγας σύμφωνα με την οποία οι πρωτοβουλίες του δήμου δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας», τονίζει η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων.

Και συνεχίζει: «Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω».

Και καταλήγει: «Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

