Δημοσκοπήσεις: Από 15,1% μέχρι 16,1% το προβάδισμα της ΝΔ – Με τους αγρότες οι πολίτες, ρίχνουν αρνητική «ψήφο» σε Τσίπρα και Σαμαρά

Πολύ κοντά είναι τα αποτελέσματα των τριών δημοσκοπήσεων που παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (17/12/25) και δείχνουν προβάδισμα από 15,1% μέχρι και 16,1% για τη ΝΔ. Επίσης, οι πολίτες, «στηρίζουν» με τις απαντήσεις τους τις κινητοποιήσεις των αγροτών, καθώς παρά την ταλαιπωρία από το κλείσιμο των δρόμων, θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι είναι δίκαια τα ερωτήματα των αγροτών.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,7% στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, με το προβάδισμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 16,1%

Στην δημοσκόπηση της MRB η ΝΔ συγκεντρώνει 29,2% με προβάδισμα 15,1%.

Στη δημοσκόπηση της Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η ΝΔ προηγείται με 29% και το προβάδισμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται στο 15,5%

Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε νέα κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 65,9% απάντησε ότι μάλλον δε θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίστοιχα, στη δημοσκόπηση της MRB το 54,5% δήλωσε ότι σίγουρα δε θα ψήφιζε κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στη δημοσκόπηση της Pulse το 37% αντιμετωπίζει αρνητικά τη δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος.

Στην ίδια ερώτηση αλλά για κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν αρνητικά στη δημοσκόπηση της Opinion Poll σε ποσοστό 75,7%. Στη δημοσκόπηση της MRB, το 60,7% απάντησε αρνητικά ενώ σε αυτή της Pulse to 35% απάντησε αρνητικά και το 30% αδιάφορα.

Στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη δημοσκόπηση της Pulse, το 48% συμφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες…

Αντίστοιχα, στη δημοσκόπηση της MRB, το 79,9% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ το 15,6% έχει διαφορετική άποψη. Δικαιολογημένες χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών το 71,2% ενώ υπερβολικές τις κρίνει το 25%.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll το 47,5% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πολίτες δεν εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι θα διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό 73,3% στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, ενώ σε αυτή της MRB αξιολογούν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, σε ποσοστό 78,4%

Η ακρίβεια εξακολουθεί να προβληματίζει τα ελληνικά νοικοκυριά καθώς περισσότεροι από τους μισούς, τη θεωρούν ως το σοβαρότερο πρόβλημα σήμερα, στην δημοσκόπηση της Opinion Poll. Την ίδια ώρα, το 46,5% θα υποδεχθεί το 2026 με απαισιοδοξία…

Σύμφωνα πάντως με την δημοσκόπηση της Pulse, το 50% των πολιτών θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές με κύριο στοιχείο την προοπτική και το ποιος προσφέρει ελπίδα…