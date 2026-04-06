Δημοσκόπηση Alco: Στο 11,8% «ψαλιδίστηκε» το προβάδισμα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΠΕΚΕ, 18,6% αναποφάσιστοι, το 15% βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι πολίτες αναφορικά με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες μας», λένε 7 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ είναι στο 23,8% (-1,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας).

Το ΠΑΣΟΚ 12% (+1,2%), η Ελληνική Λύση 8,6%, το ΚΚΕ 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, η Φωνή Λογικής 3%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,5%, η Νέα Αριστερά 1,1%, οι Δημοκράτες-ΠΚ 1%, «Άλλο Κόμμα» 8,8%, «Δεν έχω αποφασίσει» 18,6%.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε μικρές απώλειες στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου για το κυβερνών κόμμα.

Ωστόσο, έχει προβάδισμα 11,8% μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την ίδια ώρα, εμφανίζει άνοδο μίας μονάδας.

Αντίθετα, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου χάνει κι άλλο έδαφος, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 6,3%, χάνοντας άλλη μία μονάδα.

Μία πρώτη εικόνα της πιθανότητας να ψηφίσουν το πολιτικό σχήμα της Μαρίας Καρυστιανού έδωσαν οι πολίτες μετά την ανακοίνωση του κόμματός της.

To ποσοστό του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει στο 15%. Στη… μέση είναι ένα άλλο 15%, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό, είναι στο 74%.

Πώς κρίνουν το έργο της κυβέρνησης οι πολίτες

Όσον αφορά την κυβέρνηση, οι αποφάσεις της γύρω από ζητήματα της Άμυνας έχει κερδίσει την θετική γνώμη των πολιτών, ενώ αντίθετα, δηλώνουν προβληματισμένοι για άλλα ζητήματα όπως οι συνθήκες στη δίκη των Τεμπών και η διαφάνεια.

Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, το 74% λέει πως «όχι».

Για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση, το 52% λέει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, υποχωρώντας, ωστόσο από το 56%, ενώ ανεβαίνει το «λίγο» ικανοποιημένοι και το «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένοι σε ποσοστά 28% και 19%, δείχνοντας έναν θετικό αντίκτυπο σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Το 66% ωστόσο κρίνει πως χαρακτηρίζει την κυβέρνηση η λέξη «αναποτελεσματικότητα», ενώ το 23% λέει η «αποτελεσματικότητα».

Στο ίδιο ερώτημα για «αστάθεια» και «σταθερότητα» το 52% λέει το πρώτο και το 34% το δεύτερο.

Στις λέξεις «διαφάνεια» και «συγκάλυψη» τα ποσοστά είναι 11% και 76% αντίστοιχα, ενώ το 16% είναι στη «γκρίζα ζώνη».

Αρνητική εικόνα για τη δίκη των Τεμπών

Για την πρώτη εικόνα για τη δίκη των Τεμπών, οι πολίτες σε ποσοστό 67% λένε πως η εικόνα είναι «κακή» ή «άθλια», όσον αφορά την οργάνωση.

Κύπρος – Ιράν

Για την Κύπρο και την αποστολή φρεγατών και F-16 από την ελληνική κυβέρνηση, το 68% εγκρίνει την απόφαση, ενώ μόλις 22% το είδε αρνητικά.

Για την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, το 64% θεωρεί πως ο αντίκτυπος είναι θετικός.

Για το Ιράν το 94% ανησυχεί πολύ ή αρκετά (στο 61% το «πολύ»).

