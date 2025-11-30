Δημοσκόπηση Marc: Στο 31% η ΝΔ με σταθερά διψήφια διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά

Άνοδος των ποσοστών της ΝΔ καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», σήμερα Κυριακή (30.11.25).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΝΔ συγκεντρώνει 31% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ποσοστό που ξεπερνά αυτό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, χωρίς ωστόσο να καταγράφει σημαντικές διαφορές στα ποσοστά του σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Πολιτική σταθερότητα επιλέγει το 44,5% των πολιτών και αναζητεί βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και διατηρεί προβάδισμα 23,4 μονάδων έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται μια αλλαγή κλίματος και πολιτικής ατζέντας μετά τις πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ για τα ενεργειακά και την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 15,3 μονάδες, διαφορά η οποία αυξάνεται στις 17 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου.

Συγκεκριμένα, την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 27%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, η Φωνή Λογικής 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,3%, η Νέα Αριστερά 1%, άλλο κόμμα 2,4%, ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, η Ελληνική Λύση 9,7% το ΚΚΕ 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, οι Σπαρτιάτες 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,2% ενώ το 4,8% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,8%, o Κυριάκος Βελόπουλος 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%, ο Δημήτρης Νατσιός 1%, ο Αλέξης Χαρίτσης 0,8%, ο Βασίλης Στίγκας 0,4%, ενώ το 2,4% δηλώνει ότι θεωρεί καταλληλότερο κάποιο άλλο πρόσωπο από τους συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης το ενδιαφέρον για νέα πολιτικά σχήματα. Το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ερμηνεία της Marc, αυτό δίνει στον πρώην πρωθυπουργό προοπτικές να βρεθεί στην τρίτη -ή και δεύτερη- θέση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να απειλεί άμεσα την κυριαρχία της Ν.Δ.

Παράλληλα, το 19,6% του δείγματος θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να απέχει από την πολιτική. Το 13,6% επιθυμεί την επιστροφή του στη ΝΔ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπέρ ενός τέτοιου κόμματος τάσσεται το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Το 14,4% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023 θα στήριζε κόμμα Σαμαρά — αλλά μεταξύ όσων δηλώνουν σημερινή πρόθεση ψήφου στη Ν.Δ. το ποσοστό πέφτει στο 4,4%. Την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό υποστηρίζει και ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης.

Τέλος, ένας στους δύο πολίτες συμφωνεί στον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εναλλακτική εξυπηρέτηση.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες κατανέμουν ευθύνες τόσο στις πολιτικές ηγεσίες όσο και σε όσους λάμβαναν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.