Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Το 68,1% των πολιτών ζητάει τη δημιουργία νέων κομμάτων αλλά οι περισσότεροι δε θα ψήφιζαν Τσίπρα ή Σαμαρά

Σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί αρνητικά για την εικόνα του
Βουλή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25) στο Open, οι πολίτες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων για την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για το ενδεχόμενο νέου κόμματος με την Μαρία Καρυστιανού. 

Για την ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MRB, απάντησαν σε ποσοστό 68,1% ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί αυτά που υπάρχουν ήδη, δε μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. 

Αντίθετα, το 6,8% απάντησε ότι τα σημερινά κόμματα τους καλύπτουν… 

open

Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το 44,2% των πολιτών θεωρεί ότι λειτουργεί αρνητικά στην εικόνα του.

open

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 73,2% απάντησε αρνητικά. 

open

Στην αντίστοιχη ερώτηση αλλά για νέο κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά, το 80,5% απάντησε αρνητικά.

open

Θετικά βλέπουν οι πολίτες την Μαρία Καρυστιανού, σε ποσοστό 54,6… 

Ωστόσο στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με εκείνη αρχηγό, το 55,5% απάντησε αρνητικά. 

open

Την Πέμπτη (20/11/25) στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήταν στις 15,6 μονάδες ενώ μεγάλο «αγκάθι» δείχνει να παραμένει η ακρίβεια, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
102
92
84
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε την Λίνα Μενδώνη: Στο επίκεντρο η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών
Συζητήθηκαν, επίσης, οι τρέχουσες και μελλοντικές συνεργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού με κορυφαία μουσεία των ΗΠΑ, όπως το Getty, το MET, το Museum of the Bible και τη National Gallery of Art
Λίνα Μενδώνη και Κίμπερλι Γκιλφόιλ
«Χωρίς έρεισμα» οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, λέει το υπουργείο Εξωτερικών
Νωρίτερα, η τουρκική διπλωματία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι πέτυχε την έγκριση από την ΕΕ ενός συμπληρωματικού χάρτη θαλάσσιου σχεδιασμού που επεκτείνεται πάνω σε περιοχές τουρκικής διεκδίκησης
ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Åîùôåñéêþí Íßêïõ ÄÝíäéá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ ÃÝíò Óôüëôåíìðåñãê, ôçí Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2020. (EUROKINISSI
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg για το λιμάνι του Πειραιά: Με τις ΗΠΑ έχουμε υπογράψει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες χωρίς να αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος
«Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg
Newsit logo
Newsit logo