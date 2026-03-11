Δημοσκόπηση Pulse: Στο 25,5% η ΝΔ και στο 11% το ΠΑΣΟΚ, αρνητική υποδοχή για νέα κόμματα από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού και ανησυχία για τον πόλεμο

Πόσο ανησυχούν οι Έλληνες για τις πολεμικές εξελίξεις στο Ιράν και τις γύρω χώρες και πώς αξιολογούν τις ενέργειες της κυβέρνησης για θωράκιση της Κύπρου, καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης (11.03.2026).

Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει, επίσης, τι πιστεύουν οι πολίτες για τα πιθανά νέα κόμματα και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 79% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, το 39% απαντά ότι περισσότερο ανησυχεί από τις συνέπειες στην οικονομία και το 23% για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερο ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην οικονομία οι επιχειρηματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

Το 53% των ερωτηθέντων ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά.

Το 72% των πολιτών αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου.

Το 47% αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις αποφάσεις και ενέργειες της χώρας μας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, έναντι του 44% που απαντά σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά το 43% το βλέπει αρνητικά.

Αρνητικά βλέπει το 41% των ερωτηθέντων και ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αρνητικά υποδέχεται το 29% ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%. Στην τρίτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 8% και έπονται η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3% και το ΜέΡΑ25 με 2%.