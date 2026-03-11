Πολιτική

Δημοσκόπηση Pulse: Στο 25,5% η ΝΔ και στο 11% το ΠΑΣΟΚ, αρνητική υποδοχή για νέα κόμματα από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού και ανησυχία για τον πόλεμο

Το 72% των πολιτών αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου
Εκλογές
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Πόσο ανησυχούν οι Έλληνες για τις πολεμικές εξελίξεις στο Ιράν και τις γύρω χώρες και πώς αξιολογούν τις ενέργειες της κυβέρνησης για θωράκιση της Κύπρου, καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης (11.03.2026).

Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει, επίσης, τι πιστεύουν οι πολίτες για τα πιθανά νέα κόμματα και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Το 79% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

pulse

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, το 39% απαντά ότι περισσότερο ανησυχεί από τις συνέπειες στην οικονομία και το 23% για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή.

pulse

Περισσότερο ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην οικονομία οι επιχειρηματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι.

 

Το 53% των ερωτηθέντων ανησυχεί πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά.

pulse

Το 72% των πολιτών αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου.

pulse

Το 47% αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά τις αποφάσεις και ενέργειες της χώρας μας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, έναντι του 44% που απαντά σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

pulse

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά το 43% το βλέπει αρνητικά.

pulse

Αρνητικά βλέπει το 41% των ερωτηθέντων και ένα κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.

pulse

Αρνητικά υποδέχεται το 29% ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού.

pulse

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%. Στην τρίτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 8% και έπονται η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3% και το ΜέΡΑ25 με 2%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
60
57
56
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού κατά κυβέρνησης για το Athens Alitheia Forum: «Προκλητική φιέστα, μια γιορτή για τα fake news»
«Η απόλυτη υποκρισία: εκείνοι που μετέτρεψαν το ψέμα σε κυβερνητική τέχνη, που επιχειρούν καθημερινά να ναρκώσουν την κρίση μας για να μην βλέπουμε τη σήψη των σκανδάλων τους, έρχονται να μας παραδώσουν μαθήματα αλήθειας» γράφει η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού 33
«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση: «Δε θα συζητάγαμε για τον Πελεγρίνη, εάν ήμασταν στο 20%» λέει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ο βουλευτής Αρκαδίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη συζήτηση περί διεύρυνσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές κινήσεις δεν αποδίδουν
Σκανδαλίδης και Κωνσταντινόπουλος
Παύλος Μαρινάκης: «Έχει έρθει η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο, να βγάλουμε δηλαδή τις κουκούλες»
«Περίπου το 85% των ανθρώπων πιστεύουν ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Εμείς λοιπόν, είμαστε εκεί που είναι η κοινωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
μαρινάκης 41
Newsit logo
Newsit logo