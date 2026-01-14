Δημοσκόπηση RealPolls: Πρωτιά για τη ΝΔ, δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας – Τι λένε για Καρυστιανού και Τσίπρα

Η πρώτη δημοσκόπηση για το 2026, πραγματοποιήθηκε με νέα δεδομένα για την πολιτική σκηνή της χώρας. Μέχρι πρότεινος, υπήρχε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα άλλαζε τα δεδομένα σχετικά με την πρόθεση ψήφου, τώρα όμως, η Μαρία Καρυστιανού και η δήλωσή της για ίδρυση κόμματος, δείχνει ότι αναμένονται αλλαγές, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Όπως φαίνεται η δημιουργία νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και διχασμό σε πολλούς, με τον κόσμο που ερωτήθηκε να είναι μοιρασμένος στο αν θα στηρίξει το νεο αυτό πολιτικό κίνημα της πρώην προέδρου του Συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιανουαρίου σε δείγμα 1.894 πολιτών και μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση νέου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία πάντως διατηρεί την πρώτη θέση.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,4%, παρουσιάζοντας άνοδο μεγαλύτερη της μίας μονάδας σε σχέση με τη μέτρηση του Δεκεμβρίου και πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοσή της από τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχε καταγράψει 27%.

Εντυπώσεις προκαλούν τα ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού που αν και δεν έχει ακόμα ιδρυθεί κοιτά στα μάτια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Ποσοστά Κομμάτων (Πρόθεση Ψήφου)

Νέα Δημοκρατία: 24,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: 7,8%

Ελληνική Λύση: 6,9%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Φωνή Λογικής: 3,6%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,1%

Νίκη: 0,8%

Σπαρτιάτες: 0,8%

Άλλο κόμμα: 12,1%

Λευκό: 1,1%

Έχω δικαίωμα ψήφου αλλά δεν θα ψηφίσω: 1,2%

Δεν έχω αποφασίσει: 14,8%

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ: 1,3%

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28,7%, σημειώνοντας οριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο. Τα συγκεκριμένο ποσοστό είναι πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά κάτω από τα ποσοστά της ΝΔ στις δίδυμες βουλευτικές εκλογές του 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην πρόθεση ψήφου και στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ξανά δεύτερο, με 9,2% και 13,6% αντίστοιχα, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί τρίτο με 7,8% και 10,3%, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε σύγκριση με την έρευνα του Δεκεμβρίου (9,4% και 12,5%).

Νέα Δημοκρατία: 28,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 13,6%

ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: 10,3%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 7,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

ΜέΡΑ25: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,3%

Νέα Αριστερά: 1,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,2%

Σπαρτιάτες: 0,9%

Νίκη: 0,8%

Άλλο κόμμα: 12,2%



Όταν το ερώτημα μεταφέρεται στο ποιος μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων στρέφεται προς την ιδέα ενός νέου κόμματος.

Η σημερινή κυβέρνηση συγκεντρώνει σαφώς χαμηλότερη εμπιστοσύνη ως φορέας βελτίωσης της κατάστασης, ενώ ακόμη μικρότερη απήχηση καταγράφουν τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση όσο και τα υπόλοιπα υφιστάμενα κόμματα.

Μόλις περίπου ένας στους τρεις δηλώνει ότι το εμπιστεύεται, ενώ τα δύο τρίτα εκφράζουν ανοιχτή δυσπιστία. Πρόκειται για μια τάση που δεν αφορά απλώς κυβερνητικές επιλογές, αλλά αγγίζει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής ζωής.

Η απήχηση Τσίπρα – Καρυστιανού

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 11,4% «μάλλον ναι», το 12,3% «μάλλον όχι», το 67,9% «σίγουρα όχι».

Σε ανάλογο ερώτημα για ένα νέο κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού, το 9,3% δηλώνει ότι «σίγουρα ναι» θα το ψήφιζε, το 18,3% «μάλλον ναι», το 14,1% «μάλλον όχι», το 52% «σίγουρα όχι».

Η Μαρία Καρυστιανού προηγείται για την πρωθυπουργία, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.