Δόμνα Μιχαηλίδου: «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και είμαι ευγνώμων»

Στη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν παλαιότερες δηλώσεις της για τη σύγχρονη οικογένεια παρενέβη η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, απορρίπτοντας την εικόνα που, όπως υποστηρίζει, δημιουργήθηκε μέσα από αποσπασματικές αναφορές των τοποθετήσεών της.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει πλήρως την αξία της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, στην οποία και η ίδια μεγάλωσε, επιμένοντας ωστόσο ότι ο θεσμικός της ρόλος επιβάλλει τη στήριξη κάθε οικογενειακής μορφής που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία.

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«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας», ανέφερε η υπουργός σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Την ίδια στιγμή, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η αναγνώριση της αξίας του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναιρεί την υποχρέωση της Πολιτείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των οικογενειών.

«Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία»

«Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας», επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύπτει το σύνολο των διαφορετικών οικογενειακών αναγκών.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», τόνισε, επιμένοντας ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα οικογενειακό μοντέλο.

Η υπουργός εξέφρασε, παράλληλα, την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν προηγούμενες τοποθετήσεις της.

«Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αποσπάσματα από παλαιότερες δηλώσεις της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς το πλήρες πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν διατυπωθεί.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Όλα ξεκίνησαν από τοποθέτησή της σε συνέδριο του Fortune GREECE στις 14 Μαΐου 2026, με το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις της να δημοσιεύεται στον λογαριασμό του μέσου χθες. Εκεί η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα».

#MPWGreece #MostPowerfulWomen #Leadership #Family ♬ πρωτότυπος ήχος – Fortune Greece @fortunegreece Η οικογένεια του μέλλοντος δεν έχει μία μορφή. Xρειάζεται χώρο, χρόνο και ουσιαστική στήριξη για να επιλέξει τη δική της διαδρομή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε και μίλησε στο Most Powerful Women Summit του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο, φέρνοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. #FortuneGreece

«Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά» ανέφερε, επίσης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.