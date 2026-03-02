Δουδωνής κατά Γεωργιάδη: Αδιανόητο κάποιοι να εκφράζονται με ποδοσφαιρικούς όρους για τη Μέση Ανατολή

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αιχμηρή αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του τελευταίου για τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για «ποδοσφαιρικούς όρους» και «εμπρηστικές αναρτήσεις» σε μια συγκυρία που, όπως υποστήριξε, απαιτεί σοβαρότητα και θεσμική στάση. Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε πρόσφατη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Πάντως έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουμε ορισμένα πράγματα δημόσια και καθαρά. Λαός τόσο αξιοθαύμαστος στον πλανήτη μας, σαν τους Εβραίους, δεν υπάρχει. Στις 07 Οκτωβρίου του 2023 οι τρομοκράτες της Χαμάς αποφάσισαν να εισβάλουν και να κτυπήσουν το @IsraelinGreece @Israel το… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 28, 2026

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι «λαός τόσο αξιοθαύμαστος σαν τους Εβραίους δεν υπάρχει» και ότι «είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα έμεινε πιστή σύμμαχος», υποστηρίζοντας ακόμη ότι «όποιος δεν θαυμάζει τον Εβραϊκό λαό είναι ανόητος» και ότι «πρέπει να του μοιάσουμε».