O Mητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Χάσαμε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής»

Η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Κυριακής (02.08.2026) στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε τόσο για την εξέλιξη των μεγάλων πυρκαγιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη, με έμφαση στα μέτωπα της Αττικής και της Βοιωτίας, όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη του πληρώματος.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την επιχειρησιακή εικόνα που διαμορφώνεται μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπό τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε επίσης στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος.

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«Χάσαμε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής»

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα, χαρακτηρίζοντας τους δύο νεκρούς «μαχητές της πρώτης γραμμής» στον αγώνα κατά των πυρκαγιών.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες – ειδικά για τα εναέρια μέσα μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Έλληνα συντονιστή και στον Δανό χειριστή που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», σημείωσε,