Βαρουφάκης κατά Τσίπρα: «Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνησή του»

Κατηγορηματικά απέκλεισε ο Γιάνης Βαρουφάκης οποιοδήποτε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και στην περίπτωση που οι εκλογικοί συσχετισμοί οδηγούσαν σε αναζήτηση συμμαχιών. «Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρήξη του 2015 και εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό για το πολιτικό του rebranding και την πρόταση περί «πατριωτικής εισφοράς».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας την Παρασκευή (11.09.2026) στο OPEN, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει τον εαυτό του εκτός προοδευτικής παράταξης ήδη από το βράδυ του δημοψηφίσματος του 2015, ενώ το ΜέΡΑ25, όπως είπε, δεν εστιάζει στην προσωπική αντιπαράθεση Τσίπρα – Μητσοτάκη αλλά στις πολιτικές τους. «Όσο μικρότερες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η κακοφωνία που δημιουργούν για να εμφανίζουν τους εαυτούς τους ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες», ανέφερε.

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«Προτιμώ τον θάνατο»

Η πιο αιχμηρή τοποθέτηση του Γιάνη Βαρουφάκη ήρθε όταν ρωτήθηκε εάν, μετά τις επόμενες εκλογές, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με επικεφαλής ή με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. «Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο. Μία φορά όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το είναι και είδατε τι έγινε», δήλωσε.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 επέστρεψε έτσι ευθέως στα γεγονότα του 2015, τα οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ως την καθοριστική πολιτική τομή στη σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό.

Βαρουφάκης για την επανεμφάνιση Τσίπρα: «Το σάπιο σύκο ωρίμασε»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και για την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

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Σχολιάζοντας το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, είπε χαρακτηριστικά ότι «το σάπιο σύκο ωρίμασε», για να προσθέσει με ακόμη μία δηκτική φράση ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».

Κατά τον ίδιο, η μετατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 σε αποδοχή μιας νέας συμφωνίας αποτέλεσε το σημείο της οριστικής πολιτικής ρήξης τους.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι εκείνοι που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά στην Αριστερά ήταν πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που μιλούσαν στο όνομά της.

«Όσο μικρότερες οι διαφορές, τόσο μεγαλύτερη η κακοφωνία»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει τις πολιτικές αποστάσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και τις παρεμβάσεις τους από το βήμα της ΔΕΘ.

«Όσο μικρότερες είναι οι διαφορές, οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η κακοφωνία που δημιουργούν για να εμφανίζουν τους εαυτούς τους ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Γιάνη Βαρουφάκη, το πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί πλέον να ερμηνεύεται επαρκώς μέσα από το παραδοσιακό τρίπτυχο «Αριστερά – Κέντρο – Δεξιά», με το ΜέΡΑ25 να επιχειρεί, όπως είπε, να στρέψει τη συζήτηση από τα πρόσωπα στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

«Προσβλητική για τη νοημοσύνη» η πατριωτική εισφορά

Ιδιαίτερα επιθετικός ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης και απέναντι στην πρόταση Τσίπρα για επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στους οικονομικά ισχυρότερους.

Χαρακτήρισε την πρόταση «προσβλητική για τη νοημοσύνη των πολιτών», υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό ζήτημα δεν είναι να φορολογείται εκ των υστέρων ένα μέρος των υπερκερδών, αλλά να αλλάξει ο μηχανισμός που, κατά την άποψή του, επιτρέπει τη δημιουργία τους.

Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί ένας όμιλος να αποκομίζει πολύ υψηλά κέρδη μέσα από το υφιστάμενο σύστημα τιμολόγησης και στη συνέχεια η πολιτική απάντηση να περιορίζεται στην επιστροφή ενός μικρού μέρους τους.

Για να περιγράψει τη θέση του χρησιμοποίησε ακόμη μία σκληρή μεταφορά: «Σας πίνει το αίμα και μετά σας δίνει λίγο πίσω».

Για τις δημοσκοπήσεις: «Η άγρια ομορφιά της Δημοκρατίας»

Ερωτηθείς, τέλος, για τις δημοσκοπήσεις και τις πιθανότητες επιστροφής του ΜέΡΑ25 στη Βουλή, ο Γιάνης Βαρουφάκης απέφυγε να κάνει πρόβλεψη.

Παρέπεμψε στην τελική κρίση των ψηφοφόρων, μιλώντας για την «άγρια ομορφιά της Δημοκρατίας» και επισημαίνοντας ότι μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα το αποτέλεσμα.