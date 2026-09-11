ΚΚΕ για Μαρινάκη και επίδομα ανεργίας: «Οι προσωπικές απόψεις είναι για γέλια»

Με σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη παρεμβαίνει το ΚΚΕ στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου «κυνική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης». Ο Περισσός απορρίπτει παράλληλα τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για προσωπική θέση, κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη ότι λειτουργεί «σε ρόλο λαγού» για όσα, κατά το ΚΚΕ, σχεδιάζονται την επόμενη τετραετία.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας αποκαλύπτει την πραγματική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής και συνδέει την αντιπαράθεση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. «Ο ίδιος μάλιστα, σε ρόλο λαγού, μαρτυρά τι ακριβώς σχεδιάζουν για την επόμενη τετραετία», αναφέρει το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

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«Σε ρόλο λαγού» ο Μαρινάκης

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την πρόταση για το επίδομα ανεργίας «μια ακόμα κυνική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι η εξυπηρέτηση της «κερδοφορίας της εργοδοσίας».

Ο Περισσός συνδέει μάλιστα τη δήλωση Μαρινάκη με όσα είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την οικονομία και τους εργαζομένους, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου δείχνει «τι σημαίνουν στην πραγματικότητα οι υποσχέσεις» της κυβέρνησης.

ΚΚΕ για επίδομα ανεργίας: «Τα χρήματα αυτά δεν ανήκουν ούτε στον ίδιο ούτε στο κόμμα του»

Το ΚΚΕ στέκεται ιδιαίτερα στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι καταβάλλουν εισφορές από τον μισθό τους για την περίπτωση που βρεθούν χωρίς εργασία.

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«Οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε μήνα εισφορές από τον μισθό τους για την επιδότηση της ανεργίας», σημειώνει.

Και προσθέτει σε υψηλούς τόνους ότι «αυτά τα χρήματα δεν ανήκουν ούτε στον ίδιο, ούτε στο κόμμα του για να τα δωρίζει στους μεγαλοεπιχειρηματίες τους οποίους εκφράζουν πολιτικά».

«Οι προσωπικές απόψεις είναι για γέλια»

Ο Περισσός απορρίπτει και τη διευκρίνιση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η πρόταση για περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος αποτελεί αποκλειστικά προσωπική του άποψη και όχι θέση της κυβέρνησης.

«Οι δε διαβεβαιώσεις Μαρινάκη ότι πρόκειται μόνο για “προσωπικές απόψεις” είναι για γέλια», αναφέρει το ΚΚΕ.

Το κόμμα επικαλείται τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στο επίδομα ανεργίας και υποστηρίζει ότι η κατεύθυνση είναι αυτό να βαίνει μειούμενο, ασκώντας πίεση στους ανέργους να αποδέχονται διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Κατά το ΚΚΕ, πρόκειται για μια ευρύτερη και διαχρονική κατεύθυνση, η οποία οδηγεί στη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε «επίδομα εργοδοσίας».

«Δεν θα τους περάσει!», καταλήγει το σχόλιο του Γραφείου Τύπου.