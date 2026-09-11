Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε πρόγραμμα 5 δισ. από τη ΔΕΘ – Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Παππάς για συντάξεις, μισθούς και φόρους

Την πολιτική και προγραμματική αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αναδείξει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παππάς, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή (11.09.2026) στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παρουσίασε από τη ΔΕΘ ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, με βασικούς άξονες την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την καταβολή 13ου μισθού στο Δημόσιο, τη μείωση ή τον προσωρινό μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και τη φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και επιχειρήσεων ενέργειας.

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Όπως ανέφερε, περίπου το ήμισυ του συνολικού κόστους μπορεί να καλυφθεί από νέα έσοδα και το υπόλοιπο από την αξιοποίηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι οι προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν ήδη εξεταστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εμφανίζουν ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ένταξη των μερισμάτων στη φορολογική κλίμακα. Επικαλούμενος στοιχεία του 2023, ανέφερε ότι περίπου 1.500 φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά 4 δισ. ευρώ από μερίσματα, τα οποία φορολογήθηκαν με συντελεστή 5%. Κατά τον ίδιο, η προοδευτική φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο έως 3 δισ. ευρώ.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε την κατάθεση του συνολικού προγράμματος στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι το κόμμα διαθέτει την «προγραμματική και επιστημονική αυτοπεποίθηση» να τεκμηριώνει τις προτάσεις του. Κάλεσε, μάλιστα, τα κυβερνητικά στελέχη που αμφισβητούν την εφαρμοσιμότητά τους σε δημόσια αντιπαράθεση.

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Ο ΕΦΚΑ ως «εθνικός επενδυτής»

Κεντρική θέση στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ κατέχει η αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο κ. Παππάς επικαλέστηκε διεθνή ασφαλιστικά ταμεία που επενδύουν σε ελληνικές υποδομές, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν μπορούν και οι Έλληνες ασφαλισμένοι να έχουν απόδοση από αντίστοιχες επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την παροχή κρατικών εγγυήσεων στον ΕΦΚΑ, ως αντιστάθμισμα για τις απώλειες που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το PSI. Μέσω της ρύθμισης ιδιωτικών χρεών και της αξιοποίησης ακινήτων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση funds και servicers, το κόμμα επιδιώκει τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας με χαμηλά, διατιμημένα ενοίκια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, περίπου 350.000 ακίνητα βρίσκονται σήμερα στη διαχείριση εταιρειών απαιτήσεων. Ο κ. Παππάς συνέδεσε ευθέως τη λειτουργία των funds και το σχέδιο «Ηρακλής» με τη στεγαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο μοντέλο έχει αποτύχει.

Αποστάσεις από Τσίπρα και υπεράσπιση της περιόδου 2015-2019

Σαφείς ήταν και οι πολιτικές αποστάσεις που κράτησε από τον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς να επιλέξει μετωπική σύγκρουση, ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για «προγραμματική μετατόπιση» του πρώην πρωθυπουργού και υπογράμμισε ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρεί πως χρειάζεται «αλλαγή εταιρικής ταυτότητας».

Δήλωσε επανειλημμένα υπερήφανος για τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019 και για τη δική του υπουργική θητεία. Αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη και αστοχίες, επέμεινε όμως ότι δεν αποτέλεσε ιστορικό λάθος η ανάληψη της διακυβέρνησης από την Αριστερά ούτε η προσπάθεια εξόδου της χώρας από τα μνημόνια.

Απαντώντας έμμεσα στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί προσωπικών στρατηγικών, τόνισε ότι όσοι κατέχουν αξιώματα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλεγμένοι και όχι διορισμένοι.

Συλλογική ηγεσία και Πολάκης

Για το εσωκομματικό ζήτημα και την επιδίωξη του Παύλου Πολάκη να διεκδικήσει την ηγεσία, ο κ. Παππάς απέφυγε να προαναγγείλει εκλογές προέδρου από τη βάση. Παρέπεμψε στο καταστατικό και στη συλλογική απόφαση για πορεία με συλλογική ηγεσία, επισημαίνοντας ότι καμία άποψη δεν θεωρείται παράνομη στο εσωτερικό του κόμματος.

Παράλληλα, στήριξε την πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη για την υπόθεση Novartis, δηλώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την επανεξέτασή της. Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η τότε κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή για τις ευθύνες πρώην υπουργών Υγείας.

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασίες με προγραμματικές προϋποθέσεις

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο Γραμματέας της ΚΕ υποστήριξε ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία είναι η εκλογική ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιβεβαίωσε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους και τον Νίκο Κοτζιά, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να καταστεί δυνατή μια συνεργασία και με τη Νέα Αριστερά. Έθεσε, ωστόσο, ως κόκκινη γραμμή την απόρριψη αφηγημάτων που ακυρώνουν συνολικά την κυβερνητική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο μέχρι να προκύψει κάποια συνεργασία», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του. Για τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή τους δεν μπορεί να γίνει με όρους πολιτικής ευκαιρίας, ιδιαίτερα εάν έχουν διατηρήσει την έδρα με την οποία εξελέγησαν.

Παιδεία, Θεσσαλονίκη και δημόσιες υποδομές

Στο πεδίο της Παιδείας, ο κ. Παππάς τάχθηκε υπέρ της αύξησης των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια και της κατάργησης του νόμου για τα μη κρατικά ΑΕΙ. Χαρακτήρισε το δημόσιο πανεπιστήμιο «διαμάντι του στέμματος» της ελληνικής εκπαίδευσης και συνέδεσε τη συρρίκνωση των περιφερειακών τμημάτων με τη δημογραφική και αναπτυξιακή υποχώρηση της περιφέρειας.

Για τη Θεσσαλονίκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τον στρατηγικό σχεδιασμό που είχε παραλάβει για το λιμάνι, τις σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις, το στρατόπεδο Γκόνου και την εξωτερική περιφερειακή. Άσκησε επίσης κριτική στο flyover, κάνοντας λόγο για υψηλότερο κόστος, απώλεια πρασίνου και μεγάλη επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Υποστήριξε την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στον Δήμο Καλαμαριάς, απορρίπτοντας σχέδια εμπορικής εκμετάλλευσης δημόσιων εκτάσεων μέσω μοντέλων real estate.

Για τον σιδηρόδρομο δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένος να συζητήσει τη δημιουργία δημόσιου φορέα μεταφορικού έργου. Επέμεινε, ωστόσο, ότι η τραγωδία των Τεμπών συνδέεται πρωτίστως με την κατάσταση της δημόσιας υποδομής, την απουσία τηλεδιοίκησης και τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Βεβαιότητα για κοινοβουλευτική παρουσία

Παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή και μάλιστα ενισχυμένος. Απέδωσε τη σημερινή εικόνα του κόμματος στην προηγούμενη στρατηγική που, όπως είπε, καλούσε εμμέσως τους πολίτες να ψηφίσουν άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η «Αυγή» και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» θα συνεχίσουν να στηρίζονται από το κόμμα, χαρακτηρίζοντάς τα πολύτιμο συνεκτικό ιστό για την ευρύτερη Αριστερά.

Το συνολικό μήνυμα της παρουσίας του στη ΔΕΘ ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να επανέλθει ως αυτοτελής πολιτικός πόλος, υπερασπιζόμενος την κυβερνητική του παρακαταθήκη, αλλά και διεκδικώντας συνεργασίες στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων. Η μάχη για την επιστροφή στη Βουλή και για έναν διακριτό ρόλο στον προοδευτικό χώρο αποτελεί πλέον τον κεντρικό στόχο του κόμματος στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.