Economist: «Πλήρης δημοκρατία» η Ελλάδα για τρίτη χρονιά – Στην 24η θέση παγκοσμίως

Τη βελτιωμένη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αξιολογήσεις για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών του περιοδικού The Economist ανέδειξε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι η χώρα κατατάσσεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία των «πλήρων δημοκρατιών».

Στην ανάρτησή του, ο Άκης Σκέρτσος σημειώνει ότι η νέα ετήσια έκθεση του Economist για την δημοκρατία, που δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2026, αποτελεί μία από τις πλέον έγκυρες διεθνείς αξιολογήσεις για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών σε 167 χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση παγκοσμίως και την 13η μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμολογία 8,1 στα 10, σημαντικά υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (5,2).

Ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η χώρα, μετά από μια μακρά περίοδο από το 2009 έως το 2022 κατά την οποία κατατασσόταν ως «ελλειμματική δημοκρατία» (flawed democracy), έχει επανέλθει από το 2023 στην «επίλεκτη κατηγορία» των πλήρων δημοκρατιών. «Η φετινή έκθεση είναι η τρίτη κατά σειρά που μας κατατάσσει στην κατηγορία αυτή», ανέφερε, αποδίδοντας την εξέλιξη στις ασκούμενες πολιτικές και στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Απαντώντας στο γιατί η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία, ο υπουργός Επικρατείας στάθηκε στην αξιοπιστία του Economist, επισημαίνοντας ότι συνδυάζει «αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας» με «τεκμηριωμένη ανάλυση και ανεξαρτησία από πολιτικές πιέσεις». Αντιδιαστέλλοντας την έκθεση με άλλες αξιολογήσεις, άφησε αιχμές για «πολιτικά μεροληπτικά κριτήρια», σημειώνοντας ότι «δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός όταν κατατάσσεις μια ευρωπαϊκή δημοκρατία σε χειρότερη θέση ως προς την ελευθερία του λόγου από υποσαχάριες δικτατορίες».

Δείτε εδώ την έκθεση του Economist.

Ο ίδιος παρέθεσε και συγκριτικά στοιχεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 14 χώρες που αξιολογούνται ως «πλήρεις δημοκρατίες», την ώρα που 13 κράτη-μέλη κατατάσσονται στην κατηγορία των «ελλειμματικών δημοκρατιών».

Παρά τη θετική αποτίμηση, ο Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε ότι «ο αγώνας για περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία είναι διαρκής», επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τα πολιτικά δικαιώματα και τη θεσμική θωράκιση της χώρας. «Καμία δημοκρατία δεν είναι τέλεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει «σημαντικά βήματα να κάνει» σε τομείς όπως η απονομή της Δικαιοσύνης και η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Επικρατείας άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για «ισοπεδωτικό λόγο» ως προς την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αιτιάσεις δεν συνάδουν με τα ευρήματα των διεθνών δεικτών. «Γνωρίζουμε τα προβλήματά μας και εργαζόμαστε εντατικά για να τα θεραπεύσουμε», κατέληξε.