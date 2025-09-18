«Έκλεισε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου 2025), στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Όπως είχε γράψει η Χριστίνα Κοραή στην στήλη της στο Newsit.gr, το τετ α τετ ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, την Δευτέρα (22.09.2025) το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά το πρωί της Τρίτης (23.09.2025). Την ίδια ημέρα αναμένεται να έχει τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (26.09.2025).

Σημειώνεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε κατά την διάρκεια χθεσινής (17.09.2025) συνέντευξης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις με την έκδοση NAVTEX για έρευνες του πλοίο Πίρι Ρέις στην «καρδιά» του Αιγαίου και την άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε ειλικρινείς διαλόγους και έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

Επίσης, ο πρωθυπουργός τόνισε πως: «Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Ταυτόχρονα έκανε τα πρώτα βήματα για τα θαλάσσια πάρκα. Ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύτηκε στα ήρεμα νερά».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι: «Υπάρχει πρόθεση να βρεθούμε με τον κύριο Ερντογάν. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει συνεχώς το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο».