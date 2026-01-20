Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για το «όχι» ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων – Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «γυμνοσάλιαγκα» τον Λαζαρίδη

Με τις ψήφους της ΝΔ πέρασε η απόφαση να μην κληθούν νέοι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κόντρα στο σχετικό αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία κατήγγειλε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την κυβερνητική παράταξη για νέα απόπειρα συγκάλυψης.

Κατά τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, μετά από συνολικώς 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και 300 ώρες εργασιών, οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και αναδείχθηκε το διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση αυτό το σκεπτικό, απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και την κλήση του πρωθυπουργού, ενώ ενημέρωσε πως η πλειοψηφία αποσύρει την πρότασή της για κλήση συγκεκριμένων μαρτύρων που αφορούν την παλαιότερη περίοδο.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε δε ότι «η χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”».

Το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τεταμένο. Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά του προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου. «Τραμπουκίζετε, αυτογελοιοποιείστε. Απολαύστε την εξουσία του προεδρίσκου, στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Σας ανεχόμαστε και μας προσβάλλετε κιόλας», αντέτεινε ο πρόεδρος. Η ίδια επιτέθηκε εκ νέου στον Μακάριο Λαζαρίδη, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα», με τον πρόεδρο να διακόπτει τη συνεδρίαση και να προειδοποιεί για λήψη μέτρων εις βάρος της.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΚΕ: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον εμπλουτισμό της λίστας μαρτύρων από την περίοδο της ΝΔ. «Γιατί να εξετάσουμε τους Σκανδαλίδη και Τζουμάκα που υπήρξαν υπουργοί το προηγούμενο αιώνα και όχι τους Γ.Γ. του υπουργείου την περίοδο που στήνονταν η εγκληματική οργάνωση;» διερωτήθηκε. Ως εκ τούτου ζήτησε να κληθούν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς, ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και σειρά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για «προφάσεις εν αμαρτίαις» της ΝΔ, η οποία αρνείται να καλέσει ουσιώδεις μάρτυρες, μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε σκοπιμότητα για τη διάχυση πολιτικών ευθυνών. «Λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική» κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλέυρης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας την κλήση του πρωθυπουργού, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και σειράς «γαλάζιων» βουλευτών και υπουργών, αλλά και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Αυγενάκη και Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Επιπλέον, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αιτήθηκε μάλιστα να καταθέσει η αντιπρόεδρος της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και η κόρη του «Χασάπη».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την απόσυρση 17 μαρτύρων αποφάσισε η πλειοψηφία

Την τροποποίηση του καταλόγου των εναπομεινάντων μαρτύρων αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, έγινε δεκτή από την πλειοψηφία της επιτροπής, η πρόταση της ΝΔ για απόσυρση μαρτύρων, αντιθέτως απορρίφθηκαν προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλήση επιπλέον μαρτύρων της περιόδου 2019-2025.

Η ΝΔ, διά του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη, πρότεινε να αποσυρθούν οι εξής 17 μάρτυρες: Βεργίνης Ξενοφών, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Κορμέντζας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Νότος Θωμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαραβέγιας Ναπολέων πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Μπαλτατζής Κοσμάς πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σκιαδάς Κωνσταντίνος πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσιτουρίδης Σάββας πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σάγος Αθανάσιος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, Σεφεριάδης Ευάγγελος πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης οι πρώην Αντιπρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ: Χριστοδούλου Δημήτριος, Κωστής Χρήστος, Καββαδίας Χρήστος, Λέκκας Αναστάσιος, Βαϊλάκης Στυλιανός και οι πρώην Υφυπουργοί Γεωργίας Χατζημιχάλης Νικόλαος-Φώτιος και Αργύρης Ευάγγελος.

Μεταξύ των μαρτύρων που πρότεινε η αντιπολίτευση και απέρριψε η πλειοψηφία περιλαμβάνονται δυο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025).

Εκτιμάται ότι η μείωση του αριθμού των μαρτύρων θα οδηγήσει σε συντόμευση της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών της Επιτροπής.