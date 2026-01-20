Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κατάθεση Τυχεροπούλου κατέρριψε τα περί «γαλάζιου σκανδάλου» της αντιπολίτευσης

Ως επιβεβαίωση της διαχρονικής και διακομματικής φύσης των στρεβλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ ερμηνεύει η Νέα Δημοκρατία την κατάθεση της Παναγιώτας Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους, σε συνέχεια της κατάθεσής της στην Επιτροπή μας, κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”», δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική, Μακάριος Λαζαρίδης. Όπως ανέφερε, «μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και πάνω από 300 ώρες εργασιών, έχει αποδειχθεί ότι τα προβλήματα στον Οργανισμό είναι διαχρονικά και αφορούν κυβερνήσεις και διοικήσεις διαφόρων αποχρώσεων».

Ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε τη θέση του κυβερνώντος κόμματος υπέρ της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως στόχος της ΝΔ είναι «να θωρακιστεί ο έλεγχος των επιδοτήσεων και να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα».